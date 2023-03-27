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Os 3 motivos para ver Viagem ao Centro da Terra, a série protagonizada por Óscar Jaenada e Puma Goity

28 de março de 2023
28 de março de 2023

A série com o selo Disney+ Original Productions chegará ao serviço de streaming com todos os seus episódios no dia 5 de abril.


A partir do dia 5 de abril, uma nova aventura de ficção-científica estará disponível no Disney+: Viagem ao Centro da Terra. Essa série original chegará no serviço de streaming com todos os episódios e apresentará um mundo fascinante e desconhecido.

Saiba o porquê você deve assistir a essa produção e fique por dentro dessa inspiradora história!

Viagem ao Centro da Terra é inspirada no livro homônimo de Júlio Verne

A história de Viagem ao Centro da Terra é inspirada no livro de mesmo nome de Júlio Verne, escritor, dramaturgo e poeta francês, conhecido por seus romances nos quais retrata histórias de explorações e ficção científica.

A série narra as aventuras de um grupo de crianças que entra em uma dimensão paralela e descobrem um mundo fascinante.

Viagem ao Centro da Terra


A série conta com um reconhecido elenco internacional

A nova produção foi filmada no México e é protagonizada por um elenco internacional, que inclui atores como Óscar Jaenada, Margarita Rosa de Francisco, Mauricio “El Diablito” Barrientos, Alejandro Calva e Gabriel Goity.

Uma lista de jovens artistas talentosos liderada por Yankel Stevan e Sebastián García completa o elenco.

Em Viagem ao Centro da Terra é revelado um poderoso segredo familiar

A história de Viagem ao Centro da Terra começa no acampamento Pompilio Calderón. Lá, Diego (García), junto com seus irmãos e amigos, encontram o carro de sua avó Pola (de Francisco) abandonado. Curiosos, os meninos seguem as pegadas deixadas por ela e chegam a um misterioso portal para outra dimensão. 

Quando Diego descobre um poderoso segredo familiar, entende que deve proteger a dimensão que acabou de encontrar. No entanto, a missão não é tão simples: Pompilio e seu capanga Claudio (Mauricio “El Diablito” Barrientos) farão todo o possível para destruir esse mundo fantástico.

Não perca as aventuras que te esperam na mais nova produção original do Disney+!

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