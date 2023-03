Os 3 pontos-chave sobre a volta de Tim Allen em Meu Papai (ainda) é Noel

O veterano ator volta a interpretar o Papai Noel na série original do Disney+. Descubra quais são os novos desafios que ele deverá enfrentar na Véspera de Natal.



O Natal nunca foi tão divertido como em 1994, ano que estreou Meu Papai é Noel. E há boas notícias para os fãs dessa icônica comédia natalina. O personagem Scott Calvin (Tim Allen), mais conhecido como Papai Noel, está de volta em uma imperdível série original do Disney+.

A seguir, conheça os 3 pontos-chave que foram revelados no trailer de Meu Papai (ainda) é Noel.







Meu Papai (ainda) é Noel | Teaser Oficial Legendado | Disney+

1) Papai Noel decide parar de trabalhar para aproveitar sua família

“Era véspera de Natal e todos na casa dormiam, nem mesmo um camundongo por se movia. As meias penduradas na chaminé com cuidado, esperavam que o Papai Noel chegasse em breve”, relata uma voz sobre os tempos gloriosos quando Papai Noel era bem recebido pelas famílias na noite de Natal.

No entanto, as coisas mudaram para ele nesses novos tempos. “É diferente aí afora. Todas aquelas crianças ficaram adultas e deixaram de acreditar no Papai Noel. E estou perdendo a magia. Então, para o bem do Natal, eu vou me aposentar”, conta Scott Calvin diante da sua família.



2) A família do Papai Noel decide levar uma vida comum pela primeira vez





Diante da decisão de Scott Calvin/Papai Noel, interpretado novamente pelo famoso ator norte-americano Tim Allen, o resto da família aceita sua nova realidade e todos começam a planejar como será a nova rotina familiar agora que já não precisam se ocupar das responsabilidades natalinas.

“Estou fazendo uma lista de coisas que quero fazer, como conhecer um guarda de trânsito”, comenta entusiasmado Cal (Austin Kane).







3) Um novo Papai Noel ameaça o futuro do Natal



Enquanto desfruta da sua aposentadoria, Scott Calvin deixou um substituto no seu lugar para garantir que os presentes cheguem a todos os lares, mas tudo indica que o mau desempenho do substituto irá colocar em risco o Natal.

“O novo Noel está destruindo o espírito natalino! Quando essa luz se apagar, pode ser o fim do Natal”, narra um dos elfos que trabalha no Polo Norte.

Arrepentido de sua decisão, Scott admite que se aposentou antes do tempo. “Contratei a pessoa errada. Tenho que voltar ao Polo Norte. Os elfos estão desaparecendo e o Natal está em perigo”, afirma.









O que acontecerá com Papai Noel e o futuro do Natal? Prepare-se para encontrar respostas na nova série Meu Papai Ainda é Noel, que estreia seus dois primeiros episódios no próximo 16 de novembro, com exclusividade no Disney+.