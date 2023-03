Os 3 principais momentos do final da temporada 1 de A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História

O último episódio da série já chegou ao Disney+ e está eletrizante. Confira os detalhes! Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers.

Será que A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História, série de ação e aventura disponível no Disney+, teve o desfecho que os fãs da franquia esperavam?

O último episódio já está no streaming para saber se Jess Valenzuela (Lisette Olivera) conseguiu ficar cara a cara com a sala do tesouro. Veja, a seguir, os pontos mais importantes do final da temporada 1 de A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História.







A Lenda do Tesouro Perdido: a agente Ross sobreviveu?





No início do último episódio, a agente Ross (Lyndon Smith) aparenta estar morta, devido a um grave ferimento feito por espada. Enquanto Billie (Catherine Zeta-Jones) e seus capangas partem em busca do tesouro, Tasha (Zuri Reed) e Oren (Antonio Cipriano) são salvos por Ross.

Mesmo ferida, a agente consegue atirar no guarda que queria matar os jovens. Ou seja, Ross está viva! Agora, eles devem correr contra o tempo e encontrar a ajuda de um médico para salvar a agente de seu grave ferimento.





Jess e Rafael escapam de seus captores





Os inimigos levam Jess e seu grupo para a "névoa da morte", um lugar difícil de navegar. Felizmente, eles têm uma bússola improvisada, que mostra a direção exata para a qual precisam seguir.

O grupo chega em terra firme e a caça ao tesouro começa. Um coiote cruza o caminho de Billie, e Jess e Rafael (Jacob Vargas) aproveitam o momento de distração para escapar.

No entanto, os dois caem em uma armadilha e uma grande gaiola os prende.







O encontro de Jess com a sala do tesouro no final de A Lenda do Tesouro Perdido





Ethan (Jordan Rodrigues) e Liam (Jake Austin Walker) chegam bem a tempo de salvar Jess e Rafael da armadilha.

Quando conseguem sair, eles se deparam com a malvada Billie, que atira neles e os força a entrar em uma grande caverna. Agora, Jess deverá resolver um quebra-cabeça para abrir a sala onde estão as relíquias!

Como termina essa cena de A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História? Descubra no Disney+ assistindo ao último episódio dessa deliciosa aventura!