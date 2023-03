Os 30 anos de Aladdin: 3 curiosidades sobre o filme que marcou a infância 

O clássico filme da Disney faz aniversário. Descubra fatos curiosos que você não sabia sobre ele!

Aladdin, Jasmine, o Gênio e Jafar são personagens clássicos da Disney que marcaram a infância de milhões de pessoas no mundo todo.

Aladdin estreou nos cinemas no dia 25 de novembro de 1992. Assim, o filme celebra 30 anos de muitas aventuras e emoções para o público.

Na trama, Aladdin e a princesa Jasmine tentam salvar o reino do malvado Jafar. Para isso, terão a ajuda de um divertido Gênio… E de três desejos que podem mudar tudo.

Descubra 3 curiosidades da história que marcou a infância de muita gente!

1) As celebridades que o Genio de Aladdín imita

Um dos momentos mais divertidos do filme é quando Aladdin conhece o Gênio. Com seu grande senso de humor e sua personalidade peculiar, o Gênio Azul começa a usar seus poderes.

Nesse momento, ele passa a mudar de forma e a adotar o semblante de celebridades super famosas, como mostra o vídeo Tudo Sobre o Gênio.

O gênio imita, por exemplo, o ator Arnold Schwarzenegger, o apresentador norte-americano Ed Sullivan, os comediantes Groucho Marx e Peter Lorre, além do ator Robert De Niro.

Ao longo do filme, o Gênio faz outras imitações: a do apresentador Arsenio Hall, do humorista Rodney Dangerfield e a do famoso ator Jack Nicholson.

Além disso, o Gênio consegue também se adaptar à forma de vários animais, como a de um carneiro, uma ovelha, um dragão e um coelho.

2) Jafar quase teve sua própria música em Aladdin

“Um mundo Ideal”, “Príncipe Ali” e “Nunca Teve um Amigo Assim" são canções clássicas de Aladdin que estão no coração do público.

Os diretores do filme tinham nos seus planos incluir também uma melodia que seria cantada por Jafar. No entanto, ela acabou retirada da produção.

A música se chama “My Finest Hour” e você pode escutar no conteúdo extra de Aladdin no Disney+.

3) Robin Williams fez a voz do Gênio na versão original

A versão em inglês de Aladdin teve no elenco uma grande figura de Hollywood: Robin Williams. O famoso ator emprestou sua voz ao Gênio, ajudando a fazer dele um dos personagens mais queridos do filme.

Comemore o aniversário da produção assistindo a esse clássico disponível no Disney+.