Os 4 especiais natalinos imperdíveis da Disney

Clássicos e novos personagens protagonizam aventuras em especiais de Natal para curtir no Disney+!

Personagens clássicos da Disney já conhecidos das telonas e queridos do público podem ser revistos no Disney+ em especiais para celebrar o Natal.

As aventuras são as mais variadas. Entre as histórias, há uma com o Gonzo, dos Muppets, se esquecendo de enviar suas cartas ao Papai Noel e até Sid, de A Era do Gelo, sentir que está preparado para ir para o Pólo Norte.

Saiba mais sobre cada uma dessas histórias para viver a magia das festas de final de ano no Disney+:





A Muppets Christmas: Letters to Santa (2008)

No especial A Muppets Christmas: Letters to Santa, os Muppets se juntam a astros como Whoopi Goldberg, Uma Thurman, Nathan Lane e outras estrelas convidadas para uma aventura de Natal maluca, cheia de risadas e músicas inesquecíveis.

Quando Gonzo se esquece de enviar três cartas ao Papai Noel, ele convence Caco e sua turma a ajudá-lo a levá-las ao Pólo Norte. Durante o caminho, eles descobrem que o Natal é a época de estar com seus entes queridos.





A Era Do Gelo: Especial de Natal (2011)

Quando Sid estraga acidentalmente uma das tradições de Natal de Manny, ele é informado de que agora será incluído na lista de mau comportamento do Papai Noel.

Para defender seu caso diretamente com o bom velhinho, Sid segue para o Pólo Norte em A Era do Gelo: Especial de Natal. Para esta missão, ele conta com a companhia de Crash, Eddie e Amora.





Lanny e Wayne Elfos de Natal Apresentam: Preparação e Pouso (2009)

No especial Lanny e Wayne Elfos de Natal Apresentam: Preparação e Pouso, um elfo de uma equipe de alta tecnologia (Wayne) fica chateado por não conseguir uma promoção e acaba recebendo um elfo novato idealista (Lanny) como seu novo parceiro.

Encarregados de preparar casas ao redor do mundo para a visita do Papai Noel, os dois enfrentarão desafios inesperados que os levarão ao limite… E colocarão em risco o Natal de todas as crianças.





Celebrando com Donald: Um especial do Mickey Mouse (2016)

Donald decide ficar em casa nas festas de fim de ano, em vez de voar para algum lugar mais quente. Para celebrar este período do ano, Mickey decide fazer do primeiro Natal do Pato Donald o melhor de todos!

Celebrando com Donald: Um especial do Mickey Mouse é um filme especial de 22 minutos, e que conta com os personagens mais marcantes do universo Disney.

Veja essas e outras produções natalinas no catálogo do Disney+. A coleção Boas Festas conta com diferentes séries e filmes temáticos. Não perca!