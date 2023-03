Os 4 fatos que você precisa saber antes de ver Marvel Luta Livre

A nova produção do Disney+ apresenta a luta livre inspirada nos super-heróis e vilões da Marvel.

Um torneio mexicano de luta livre com lutadores inspirados nos personagens da Marvel. A partir desta quarta-feira, 18 de janeiro, é possível conferir essa mistura na série Marvel Luta Livre: A Origem da Máscara, disponível no Disney+.

Na trama, uma competição coloca dois grupos de lutadores para batalhar um contra o outro. A seguir, veja quatro detalhes sobre a produção:





Marvel Luta Livre é um “falso documentário”





A narração da série é em mockumentary, ou seja, de falso documentário. Este estilo de gravação é conhecido por seguir a linha de um documentário real, mas com um tema fictício.

Para entrar neste universo, o espectador conhece os segredos, rivalidades e as histórias dos participantes das lutas, que são inspirados no universo Marvel.







Quantos episódios tem Marvel Luta Livre?





Ao longo de cinco episódios, Marvel Luta Livre registra cada parte da liga sob a perspectiva pessoal dos lutadores, até culminar no grande evento que premiará um deles com o cobiçado cinturão, sendo coroado o novo campeão.

Inspirada na Marvel, a trama segue, por sua vez, o perigo latente do Simbionte, uma substância clandestina de alto rendimento que parece ser consumida por alguns dos lutadores.





Marvel Luta Livre conta com a participação de Franco Escamilla





Em tom documental, com humor e ironia, o comediante mexicano Franco Escamilla faz a locução da jornada épica de Marvel Luta Livre, trazendo dados e anedotas sobre os personagens e informações históricas sobre a cultura da luta livre no México.

A produção também traz depoimentos de verdadeiras lendas do ringue, além de jurados, fãs, renomados locutores de lutas, organizadores e especialistas da modalidade.





Quando estreia Marvel Luta Livre?





A estreia de Marvel Luta Livre: A Origem da Máscara, a nova série mockumental do selo Disney+ Original Productions, chega ao serviço de streaming no dia 18 de janeiro, com todos os seus episódios disponíveis.