Os 4 filmes com a voz da atriz Angela Bassett que você talvez não saiba que estão no Disney+

Atriz já emprestou sua voz para animações e para um documentário da National Geographic.



Indicada ao Oscar® por seu papel como a Rainha Ramonda em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, Angela Bassett tem uma longa e respeitada carreira em Hollywood.

A atriz conta com mais de 100 performances na televisão e no cinema desde que iniciou a carreira na década de 1970.

No Disney+, você pode conferir o trabalho de Angela Bassett nos dois filmes do Pantera Negra e também em animações e documentários que contam com a voz/dublagem da artista.

Veja, a seguir, uma lista de quatro produções que contam com a participação da atriz que você provavelmente não sabia:







O Elefantinho de Coração Valente





O Elefantinho de Coração Valente (2000) traz imagens reais da vida de elefantes na natureza e cria diálogos fictícios em cima da relação entre eles. Ou seja, é uma mistura de realidade com ficção.

Na história, um filhote de elefante fica sozinho após se perder da sua mãe e é acolhido pela elefante Groove, que tem a voz de Angela Bassett.

Se você procura um filme para assistir com a família e com filhos pequenos, essa é uma ótima opção disponível no Disney+.







A Família do Futuro





A animação tem como protagonista Lewis (voz de Daniel Hansen), um menino brilhante responsável por invenções inteligentes e surpreendentes.

O garoto, entretanto, tem uma das suas criações roubadas pelo malvado Bandido do Chapéu Coco (voz de Stephen J. Anderson). Para recuperar a invenção, Lewis precisa encontrar o vilão e derrotá-lo.

Em A Família do Futuro (2007), Angela Bassett dubla Mildred Duffy, a diretora do orfanato que acolheu Lewis quando ele era apenas um bebê.







Delta do Okavango: Paraíso das Águas





Angela Bassett é a narradora deste documentário da National Geographic sobre o Delta do Okavango, localizado na África.

Com imagens belíssimas, a obra de 2018 mostra a grandiosidade desse paraíso de água que garante a sobrevivência dos mais variados animais, de elefantes e hipopótamos a aves.

Embarque nessa viagem inesquecível cheia de belezas, curiosidades e informações sobre o Delta do Okavango e o continente africano.







Soul





No enredo da animação Soul (2020), o espectador é apresentado à personagem Dorothea Williams, dublada por Angela Bassett na versão em inglês.

Ela é a líder de uma famosa banda de jazz na qual Joe (voz de Jamie Foxx), o personagem principal do longa-metragem, consegue uma vaga para tocar.

O problema é que, antes de se apresentar, Joe cai em um bueiro que o leva para o Pré-vida – um lugar fantástico onde novas almas obtêm suas personalidades, características e interesses antes de irem para a Terra.