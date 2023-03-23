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Novidades Marvel

Os 4 filmes da Marvel com cenas pós-créditos

23 de março de 2023
23 de março de 2023


O Universo Cinematográfico Marvel (UCM) se destaca de qualquer outro pela curiosidade que desperta sobre as cenas pós-créditos.

Nelas, o espectador conhece, de antemão, detalhes de produções que serão lançadas futuramente, incluindo personagens que ainda não tinham sido vistos no universo cinematográfico.

Que tal aproveitar para relembrar algumas dessas cenas pós-créditos? 

Homem de Ferro


Homem de Ferro e a primeira cena pós-créditos do UCM

Em 2008, Homem de Ferro deu início ao UCM e a sua cena pós-créditos mexeu com as expectativas dos fãs da Marvel.

Nela, Nick Fury (Samuel L. Jackson) se encontra com Tony Stark (Robert Downey Jr.) e diz uma frase difícil de esquecer: “Estou aqui para falar sobre a iniciativa Vingadores”.

Assim começou o UCM!

Capitão América 2: O Soldado Invernal


Em Capitão América 2: O Soldado Invernal, Bucky descobre a verdade sobre o seu passado

Na trama de Capitão América: O Soldado Invernal (2014), Steve Rogers/Capitão América (Chris Evans) descobre que seu amigo Bucky Barnes (Sebastian Stan) está vivo. 

No entanto, sofreu uma lavagem cerebral e se tornou um assassino programado para matar.

Até o fim do filme, Steve se recusa a lutar com o antigo amigo e tenta fazê-lo lembrar da sua verdadeira identidade, despertando dúvidas em Bucky.

A segunda cena pós-créditos mostra Bucky visitando o Museu do Capitão América e descobrindo informações sobre o seu passado. Nesse momento, se dá conta de que Steve falou a verdade.

Vingadores: Guerra Infinita


As consequências do estalar de dedos do Thanos nas cenas pós-créditos de Vingadores: Guerra Infinita e Homem-Formiga e a Vespa

A cena pós-créditos de Vingadores: Guerra Infinita (2018) revela mais detalhes sobre as consequências do estalar de dedos (chamado de “blip”) do Thanos (Josh Brolin).

Nela, Nick Fury e Maria Hill (Cobie Smulders) estão em Nova York quando metade da população mundial começa a ser dizimada. A primeira a desaparecer é Maria e, em seguida, é a vez de Nick.

Já em Homem-Formiga e a Vespa (2018), a cena pós-créditos revela que Hope (Evangeline Lilly), Janet (Michelle Pfeiffer) e Hank (Michael Douglas) também são vítimas do estalar de dedos de Thanos. Com isso, Scott (Paul Rudd) fica preso no Reino Quântico.

Aproveite os filmes e as cenas pós-créditos do UCM no Disney+

Você pode ver todos os filmes do UCM no Disney+. Para não perder nenhuma novidade dos super-heróis da Marvel, acesse a página Marvel Insider.

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