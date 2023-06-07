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NOVIDADES DISNEY+

Os 4 filmes de romance adolescente para ver no Disney+

8 de junho de 2023
8 de junho de 2023

Celebre a magia das paixões da adolescência com estes filmes emocionantes disponíveis no Disney+.


A adolescência é uma época marcada por paixões e pelos primeiros namoros. Se é assim na vida real, por que não seria o mesmo no cinema?

Já em clima de Dia dos Namorados, aproveite o catálogo do Disney+ para uma maratona de filmes de romance adolescente.

Independentemente se você está na adolescência ou se já passou dessa fase, os quatro longas-metragens a seguir vão te conquistar:


1. High School Musical

Troy (Zac Efron), o capitão do time de basquete da escola, e Gabriella (Vanessa Hudgens), uma aluna nova inteligente, criam um vínculo muito maior do que um mero romance juvenil.

Juntos, os dois descobrem a paixão por cantar e fazem de High School Musical (2006) um filme envolvente e apaixonante.

2. A Última Música


Miley Cyrus é a estrela de A Última Música (2010), filme no qual interpreta Ronnie, uma garota que vai passar o verão com seu pai distante (papel de Greg Kinnear).

Ao mesmo tempo em que se aproxima do pai, Ronnie conhece Will (Liam Hemsworth), um rapaz com quem logo se envolve nessa bonita história sobre segundas chances e a magia do primeiro amor


3. A Culpa é das Estrelas 


Baseado no best-seller do famoso escritor norte-americano John Green, A Culpa é das Estrelas (2014), explora a divertida, envolvente e trágica aventura de estar vivo e apaixonado.

A história apresenta Hezel (papel de Shailene Woodley) e Gus (interpretado por Ansel Elgort), dois jovens que se conhecem em um grupo de apoio a pacientes com câncer. 

Eles vivem um amor arrebatador capaz de emocionar diferentes tipos de espectadores.

4. Um Pacto de Amizade


Quando Mandy Yang (interpretada por Peyton Elizabeth Lee) descobre que ficou na lista de espera para a universidade de Harvard, ela se mostra disposta a fazer o que for preciso para ser aceita na renomada instituição.

A solução é recorrer a uma pessoa que ela detesta: o popular jogador de basquete Graham Lansing (papel de Blake Draper), cujo pai é um senador influente e ex-aluno de Harvard.

A protagonista de Um Pacto de Amizade (2023) se aproxima do rapaz e descobre que Graham não é quem ela pensava. A partir daí, começa a acreditar que talvez existam coisas mais importantes na vida do que ir para Harvard.

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