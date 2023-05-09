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NOVIDADES DISNEY+

Os 4 filmes do Disney+ para quem gostou de Peter Pan & Wendy

9 de maio de 2023
9 de maio de 2023

Encantado com o novo filme em live-action da Disney? Há mais aventuras clássicas e novas histórias à sua espera no Disney+!


A emocionante jornada para a Terra do Nunca já começou! Dirigido por David Lowery, o filme em live-action Peter Pan & Wendy já está encantando fãs de todas as idades no Disney+

Quem ainda não viu, é bom se preparar para testemunhar esta fascinante história. E quem foi amor ao primeiro play, é hora de navegar no catálogo do streaming e descobrir outros títulos igualmente empolgantes:

Gostou de Peter Pan & Wendy? Conheça 4 filmes de aventuras para ver no Disney+

Mogli – O Menino Lobo

1) Mogli – O Menino Lobo: lançado em 2016, este clássico traz a história de Mogli, um garotinho órfão que cresce na selva, criado por lobos.

O menino sai de casa quando o tigre Shere Khan ameaça eliminá-lo. Ao longo do caminho, ele encontra amigos como Bagheera, a pantera, e Baloo, o urso; além de criaturas com más intenções.

Meu Amigo o Dragão

2) Meu Amigo o Dragão: também de 2016, o filme conta a história de um menino de 10 anos que alega viver em uma floresta com um dragão verde gigante.

 Curiosos com essa história, um guarda florestal e uma menina de 11 anos partem para descobrir a verdade! Com Bryce Dallas-Howard

Uma Dobra no Tempo

3) Uma Dobra no Tempo (2018): Oprah Winfrey, Reese Witherspoon e Mindy Kaling protagonizam essa aventura épica lançada em 2018 e dirigida por Ava DuVernay

O filme é baseado no clássico literário escrito por Madeleine L’Engle, e transporta o público através de diferentes dimensões no tempo e no espaço, analisando a natureza da escuridão em comparação com a luz em uma jornada transformadora.

As Crônicas de Nárnia: O Leão, A Feiticeira e o Guarda-Roupa

4) As Crônicas de Nárnia: O Leão, A Feiticeira e o Guarda-Roupa (2005): nessa mágica produção de 2005, Lúcia (Georgie Henley), Edmundo (Skandar Keynes), Susana (Anna Popplewell) e Peter (William Moseley) entram em um guarda-roupas mágico e descobrem Nárnia, uma terra encantadora. 

Agora eles se encontram em um mundo de inverno eterno, gerado pela Feiticeira Branca (Tilda Swinton). Juntamente com o leão Aslan, eles lutarão contra ela para restaurar a paz no local.

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