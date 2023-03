Os 4 filmes e séries com Ginnifer Goodwin que você pode ver no Disney+

Seja fazendo a voz de personagens famosos ou como parte do elenco, a atriz brilha no catálogo Disney+.



Ginnifer Goodwin se destacou em várias séries e filmes ao longo de seus 18 anos de carreira. E, claro, grandes sucessos com a atriz, como a série Era Uma Vez (Once Upon a Time) estão no catálogo do Disney+.

Veja a seguir em quais outras produções você encontra esta divertida e sensível atriz:





Filmes e séries com Ginnifer Goodwin no Disney+

Confira abaixo uma lista para ver mais da atriz em ação:







Ramona e Beezus: Ginnifer Goodwin é a tia Bea no filme de comédia estrelado por Selena Gomez lançado em 2009. Agora você pode descobrir esta divertida história sobre duas irmãs que bolam planos mirabolantes para salvar a situação financeira da família.





Tinker Bell e o Monstro do Nunca: neste longa animado de 2014, Ginnifer Goodwin dá voz a divertida e talentosa fada Fawn, amiga e companheira de Tinker Bell, que a acompanha em suas aventuras para resgatar o Monstro do Nunca.









Zootopia: você sabia que Ginnifer Goodwin é a voz da coelha Judy Hopps neste filme de animação de 2016? Judy é a primeira coelhinha a ingressar no Departamento de Polícia de Zootopia.





Era uma vez: Ginnifer Goodwin brilha como Branca de Neve com seu papel na famosa série Era uma vez, de 2011. E você pode curtir todas as 7 temporadas desta história de ação e fantasia no Disney+.