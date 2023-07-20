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NOVIDADES DISNEY+

Os 4 grupos de amigos da Disney que conquistaram os fãs 

20 de julho de 2023
20 de julho de 2023

Comemore o Dia do Amigo com esses incríveis personagens de filmes e séries que você pode assistir no Disney+!


Uma das coisas mais importantes da vida, sem dúvidas é a amizade e ter um fiel grupo de bons amigos que você pode contar em todas as situações. 

Para comemorar o Dia do Amigo, que é celebrado neste 20 de julho, que tal reunir as suas pessoas especiais para curtir uma maratona de séries e filmes com histórias repletas de grandes amigos no  Disney+?

No serviço de streaming você vai encontrar produções que reúnem diferentes grupos de amigos que, sem dúvida, irão te conquistar. 

Aproveite o poder da amizade com a seleção de séries e filmes, a seguir:


Red traz amigas enfrentando os desafios da adolescência unidas


A amizade durante a adolescência está bem representada no filme de animação da Disney e Pixar: Red (2022).

O longa apresenta Mei Lee, uma garota de 13 anos de idade que está dividida entre continuar a ser a filha obediente que a mãe quer que ela seja ou abraçar curtir a adolescência com suas amigas.

Ming, a sua mãe superprotetora e autoritária, nunca sai do lado da filha. Só que a história mostra que o amor entre elas e a força da amizade supera todos os obstáculos, até as confusões geradas por um panda vermelho. Não perca as aventuras de Mei e do seu grupo de amigas Abby, Priya e Miriam!


Música e diversão entre amigas em The Cheetah Girls


Este grupo de amigas e cantoras trouxe à Disney muitas aventuras no universo da música! O filme The Cheetah Girls, lançado em 2003, apresenta quatro adolescentes de Nova Iorque dançam e cantam para conseguir um contrato de gravação. 

O famoso produtor musical Jackal Johnson descobre as garotas, só que em pouco tempo as amigas percebem que a grande oportunidade não é o que esperavam, pois Jackal quer transformá-las em algo que não são. 

O caminho ao estrelato desafia a amizade do grupo e elas têm de encontrar uma forma de se unir para alcançarem os seus sonhos.

As sequências The Cheetah Girls 2 (2006) e The Cheetah Girls: One World (2008) também estão no Disney+.


Se Brincar o Bicho Morde mostra a união de uma boa amizade infantil


Se há um filme dos anos 1990 que retrata a amizade infantil, esse filme é Se Brincar o Bicho Morde (1993). 

Durante um verão de amizade e aventura, um garoto (Scott) acaba de se mudar para o bairro e quer ser aceito pelos demais meninos da região. 

Nove garotos formam uma equipe de beisebol e o seu líder torna-se uma lenda ao enfrentar o terrível mistério assustador fora do campo que vai precisar da união e coragem do grupo de amigos.


High School Musical: A Série: O Musical e suas lições de amizade


Na série baseada na saga de filmes High School Musical, há um novo grupo de amigos que conquistou o público ao longo de três temporadas com muita música e aventuras – e que em breve terá o lançamento de sua nova, e última, temporada

Depois de um verão épico em Camp Shallow Lake, os alunos regressam à escola East High, onde estão a preparar uma produção teatral de "High School Musical 3: A Formatura". 

Mas os planos são alterados quando o Diretor Gutierrez anuncia que a Disney decidiu filmar o muito aguardado filme (ficcional) "High School Musical 4: O Reencontro" na querida escola.

High School Musical: A Série: O Musical tem suas três temporadas no Disney+ e a 4ª temporada estreia a 9 de agosto no serviço de streaming.

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