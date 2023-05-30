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Os 4 melhores momentos de Tinker Bell em Peter Pan & Wendy

30 de maio de 2023
30 de maio de 2023

A personagem interpretada por Yara Shahidi protagoniza vários momentos importantes no filme. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Além de Peter Pan (Alexander Molony), Wendy (Ever Anderson) e Capitão Gancho (Jude Law), há uma outra personagem muito importante em Peter Pan & Wendy, disponível no Disney+

Trata-se de Tinker Bell! A fada que vive na Terra do Nunca com Peter Pan e os Meninos Perdidos é interpretada pela atriz Yara Shahidi.

No filme, ela tem vários momentos de destaque – reveja alguns deles!

Tinkerbell

1. A primeira aparição de Tinker Bell em Peter Pan & Wendy


A primeira vez que Tinker Bell aparece em Peter Pan & Wendy é no início do filme, quando, junto com Peter Pan, ela chega à casa de Wendy e seus irmãos.

Depois que Peter os convence a ir com eles para a Terra do Nunca, é Tinker Bell quem lhes dá o pó de fada para voar

2. Peter Pan e Tinker Bell confrontam o Capitão Gancho 


Quando o Capitão Gancho sequestra os irmãos de Wendy, Peter Pan e Tinker Bell vão enfrentá-lo.

Graças às suas habilidades e também à aparição surpresa do crocodilo, eles conseguem libertar as crianças. 

3. Tinker Bell revela a verdade sobre o Capitão Gancho


A fada leva Wendy ao quarto de Peter e mostra a ela que o nome James estava escrito na porta, embora estivesse riscado.

Quando a garota pergunta quem é James, Tinker Bell diz que é o nome verdadeiro do Capitão Gancho. Peter Pan então revela que eles foram melhores amigos no passado.

Peter Pan & Wendy

 4. Tinker Bell se despede de Wendy


Apesar do fato de que quase ninguém entende quando Tinker Bell fala, Wendy sempre tenta se comunicar com ela da melhor maneira possível.

É por isso que, quando elas se despedem no final do filme, Tinker Bell sussurra em seu ouvido: "Wendy, obrigada por me ouvir". 

Curta Peter Pan & Wendy no Disney+


Saiba mais sobre Tinker Bell e todos os personagens da história assistindo a Peter Pan & Wendy no Disney+!

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