Os 4 momentos-chave de Pedro Pascal em The Mandalorian para lembrar antes da 3ª temporada

Relembre as situações mais marcantes de Din Djarin na série do universo Star Wars. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Falta pouco para voltar ao universo de Star Wars e ver Din Djarin e Grogu novamente! No dia 1º de março, Pedro Pascal retorna ao Disney+ com a terceira temporada de The Mandalorian.

O protagonista da história passou por poucas e boas nas duas primeiras temporadas da série assinada por Jon Favreau, mas suas aventuras continuam nos novos episódios.

E antes que os novos capítulos dessa trama cheguem ao streaming, reveja – a seguir – os quatro momentos-chave de Pedro Pascal como Din Djarin em The Mandalorian.









1) Quando Din Djarin retorna por Grogu





Foi somente no episódio 3 da primeira temporada que o público aprendeu qual era o nome de Grogu. Mas muito antes disso, quando ainda era chamado apenas como "o menino", ele já havia conquistado o coração de todos – inclusive o do personagem de Pedro Pascal!

Logo no comecinho da série, depois de caçá-lo por sua recompensa, Din Djarin se arrepende de tê-lo entregue a homens suspeitos e decide resgatá-lo. Felizmente ele consegue, e assim começa o forte vínculo entre os dois.





2) Quando Din Djarin mostra o rosto pela primeira vez em The Mandalorian





Outro dos momentos-chave de Pedro Pascal na série do Disney+ acontece no último episódio da primeira temporada. E é justamente a primeira vez que o ator dá as caras na série.

Isso porque Din Djarin é um Mandaloriano, e não pode, de forma alguma, tirar seu capacete. Mas, gravemente ferido, ele precisa removê-lo para que um androide possa salvar sua vida.

Esse momento marca a primeira vez que a produção revela o rosto do personagem – e do ator Pedro Pascal – na série.









3) Quando Din Djarin vence o dragão krayt





No primeiro episódio da segunda temporada de The Mandalorian, o personagem de Pedro Pascal deve enfrentar uma criatura temível: um dragão krayt.

Em uma cena incrível – que inclui explosivos e efeitos especiais incríveis – Din derrota a criatura com a ajuda de um de seus aliados.





4) Quando Din Djarin conhece Luke Skywalker e se despede de Grogu





No último episódio da segunda temporada, Din Djarin conhece o Jedi Luke Skywalker (Mark Hammil), que se oferece para treinar Grogu e ensiná-lo sobre a Força.

Pelo bem da criança, Din decide deixá-lo ir e, em uma cena emocionante, em que ele tira o capacete novamente, os dois se despedem.

Não perca as novas aventuras de Din Djarin e Grogu! A terceira temporada de The Mandalorian estreia dia 1º de março, no Disney+.