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Os 4 momentos-chave de Pedro Pascal em The Mandalorian para lembrar antes da 3ª temporada

27 de fevereiro de 2023
27 de fevereiro de 2023

Relembre as situações mais marcantes de Din Djarin na série do universo Star Wars. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Falta pouco para voltar ao universo de Star Wars e ver Din Djarin e Grogu novamente! No dia 1º de março, Pedro Pascal retorna ao Disney+ com a terceira temporada de The Mandalorian.

O protagonista da história passou por poucas e boas nas duas primeiras temporadas da série assinada por Jon Favreau, mas suas aventuras continuam nos novos episódios.

E antes que os novos capítulos dessa trama cheguem ao streaming,  reveja – a seguir – os quatro momentos-chave de Pedro Pascal como Din Djarin em The Mandalorian


Din Djarin e Grogu


1) Quando Din Djarin retorna por Grogu


Foi somente no episódio 3 da primeira temporada que o público aprendeu qual era o nome de Grogu. Mas muito antes disso, quando ainda era chamado apenas como "o menino", ele já havia conquistado o coração de todos – inclusive o do personagem de Pedro Pascal!

Logo no comecinho da série, depois de caçá-lo por sua recompensa, Din Djarin se arrepende de tê-lo entregue a homens suspeitos e decide resgatá-lo. Felizmente ele consegue, e assim começa o forte vínculo entre os dois.


2) Quando Din Djarin mostra o rosto pela primeira vez em The Mandalorian


Outro dos momentos-chave de Pedro Pascal na série do Disney+ acontece no último episódio da primeira temporada. E é justamente a primeira vez que o ator dá as caras na série.

Isso porque Din Djarin é um Mandaloriano, e não pode, de forma alguma, tirar seu capacete. Mas, gravemente ferido, ele precisa removê-lo para que um androide possa salvar sua vida.

Esse momento marca a primeira vez que a produção revela o rosto do personagem – e do ator Pedro Pascal – na série. 


The Mandalorian


3) Quando Din Djarin vence o dragão krayt


No primeiro episódio da segunda temporada de The Mandalorian, o personagem de Pedro Pascal deve enfrentar uma criatura temível: um dragão krayt.

Em uma cena incrível – que inclui explosivos e efeitos especiais incríveis – Din derrota a criatura com a ajuda de um de seus aliados.


4) Quando Din Djarin conhece Luke Skywalker e se despede de Grogu


No último episódio da segunda temporada, Din Djarin conhece o Jedi Luke Skywalker (Mark Hammil), que se oferece para treinar Grogu e ensiná-lo sobre a Força.

Pelo bem da criança, Din decide deixá-lo ir e, em uma cena emocionante, em que ele tira o capacete novamente, os dois se despedem.

Não perca as novas aventuras de Din Djarin e Grogu! A terceira temporada de The Mandalorian estreia dia 1º de março, no Disney+

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