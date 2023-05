Os 4 momentos mais emocionantes de Guardiões da Galáxia Vol.3

Confira uma seleção de momentos emocionantes que podem ser vistos no novo filme da Marvel Studios. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Além de ação, aventura e humor, Guardiões da Galáxia Vol. 3 também tem muita emoção! O novo filme do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) provavelmente vai fazer os fãs da franquia chorar de emoção e até de alegria!



A última grande aventura do grupo de super-heróis tem vários momentos comoventes – veja alguns deles abaixo!





1. Quando Rocket e seus amigos escolhem os seus próprios nomes



Em Guardiões da Galáxia Vol. 3, a origem de Rocket é revelada. O filme mostra ao público que o personagem dublado por Bradley Cooper é um guaxinim geneticamente modificado por terríveis experimentos realizados pelo Alto Evolucionário.



Os seus primeiros anos de vida foram passados em cativeiro: vivia numa jaula com outros animais modificados como ele. Foi nesse período que fez o seu primeiro grupo de amigos.

Os animais não tinham nomes, apenas um código de identificação das experiências genéticas. Por essa razão, eles decidem criar os seus próprios nomes.

Numa cena comovente, o grupo usa a criatividade para dar nomes a si próprios: foi assim que surgiram os nomes Rocket, Lylla (voz de Linda Cardellini), Dentes (voz de Asim Chaudhry) e Chão (voz de Mikaela Hoover).





2. Rocket libera um grupo de guaxinins e entende qual é sua espécie



Em todos os filmes dos Guardiões da Galáxia, Rocket negou ser um guaxinim (raccoon, em inglês). Sempre que alguém o chamava assim, a sua resposta era: "Não sou um guaxinim”!



No entanto, na parte final de Guardiões da Galáxia Vol. 3, o personagem tem a chance de salvar vários animais que estavam em cativeiro devido aos planos do Alto Evolucionário.

Vendo-se refletido em um grupo de animais ao observar que eram como ele, Rocket lê uma placa que informa que aqueles pequenos animais eram, na verdade, guaxinins. Assim, apercebe-se de que esta é a sua espécie.

Minutos depois, quando volta a confrontar o Alto Evolucionário e é chamado pelo seu código de série, a resposta do Guardião da Galáxia é: "Esse não é o meu nome. O meu nome é Rocket Raccoon".





3. O público entende o que diz Groot





Em Guardiões da Galáxia (2014), o público conheceu o carismático Groot. E se há uma coisa que sempre caracterizou a personagem é o facto de a sua comunicação ser feita através de uma única frase: "Eu sou Groot".



No início, Rocket era o único que entendia o que ele queria dizer, mas à medida que passavam algum tempo com ele, os demais Guardiões foram capazes de entender o que ele falava por trás da famosa frase.

Em Guardiões da Galáxia Vol. 3, a nova versão de Gamora é incapaz de entender Groot. Mas no final do filme, ela se surpreende ao perceber que compreendeu perfeitamente o que o seu companheiro queria dizer.

E quando os Guardiões se despedem após a última aventura juntos, os fãs se emocionam ao ouvir Groot dizer com todas as letras: "Eu amo todos vocês".

Nas suas redes sociais, o realizador do filme, James Gunn, confirmou o que o público suspeitava: Groot não mudou a sua forma de falar, mas após vários filmes, o público também se tornou parte da família dos Guardiões e é capaz de o compreender. Que emoção!





4. Os Guardiões da Galáxia toman um novo rumo



No final de Guardiões da Galáxia Vol. 3, o grupo decide afastar-se da equipe para cada um deles tomar novas direções na vida.



PeterQuill/Star-Lord anuncia que vai regressar à Terra para tentar encontrar o seu avô. Já Gamora volta ao grupo dos Saqueadores, e Mantis vai em busca do seu próprio caminho para entender melhor a si mesma.

Enquanto isso, Drax e Nebula decidem ficar em Luganenhum para reconstruir o lugar e cuidar das crianças e animais. Rocket passa, então, a ser o líder do novo grupo de Guardiões com o seu amigo Groot.



Numa cena emocionante ao som da canção "Dog Days Are Over" da banda Florence and The Machine, o público assiste à partida das personagens para os seus novos destinos.