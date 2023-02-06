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Os 4 momentos marcantes de Catherine Zeta-Jones em A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História

6 de fevereiro de 2023
6 de fevereiro de 2023

Conheça os momentos mais importantes da personagem da famosa atriz na série do Disney+. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


O capítulo final de A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História está próximo! A produção protagonizada por Lisette Olivera e Catherine Zeta-Jones está disponível no Disney+.

Essa série é uma expansão da franquia cinematográfica, que é composta pelos filmes A Lenda do Tesouro Perdido (2004) e A Lenda do Tesouro Perdido: Livro dos Segredos (2007).

A poucos dias do final da 1ª temporada, que tal repassar alguns momentos marcantes de Billie Pearce, a personagem interpretada pela atriz inglesa Catherine Zeta-Jones?

Veja a seguir!


Caterine Zeta-Jones


A primeira aparição de Catherine Zeta-Jones em A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História


A primeira cena de Billie Pearce, a personagem interpretada por Catherine Zeta-Jones, é logo no primeiro episódio. Billie está na Espanha, em uma mansão que esconde várias peças antigas.

No entanto, ela fica decepcionada por não encontrar a relíquia que estava procurando, a peça chave para encontrar o tesouro. No mesmo episódio, Billie descobre a existência de Jess (Lisette Olivera) e fica sabendo que a jovem também está em busca do tesouro. 

Sem dúvida, esse é o primeiro grande momento de Billie Pearce na série.


Catherine Zeta-Jones vive um momento de tensão em A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História


No episódio 4 da série do Disney+, Billie Pearce anuncia que já tem duas peças do quebra-cabeça para encontrar o tesouro e que está perto de obter a terceira.

Em uma cena que acontece em um estacionamento, a personagem de Catherine Zeta-Jones se encontra com Charlie e seus capangas, que querem roubar as relíquias. 

Para a sorte de Billie, Kacey (Breeda Wool) também está no lugar e briga com eles. Assim, ambas conseguem sair ilesas da situação. 


Catherine Zeta-Jones e Lisette Olivera protagonizam uma grande cena juntas


Até o final do episódio 5, Jess tem que fugir do Baile do Governador e escapar da polícia. Nesse momento, Billie chega em seu carro e pede que ela suba no veículo.

Depois de hesitar por uns segundos, a personagem de Lisette Olivera faz o que foi pedido. É nesse momento que, no capítulo 6 da série, Billie revela a Jess que conheceu seus pais. Um momento imperdível em A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História.


Catherine Zeta-Jones


O momento fundamental de Catherine Zeta-Jones no antepenúltimo capítulo de A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História


Um momento crucial da personagem de Catherine Zeta-Jones na série acontece no final do episódio 9, quando Jess e seu pai, Rafael, são feitos reféns.

Uma morte inesperada acontece, deixando todo o suspense para o capítulo final!


Quando é o final de A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História no Disney+?


O episódio final da 1ª temporada da série chega ao serviço de streaming no dia 8 de fevereiro às 4h (horário de Brasília). Não perca! 

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