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Os 4 motivos para assistir a Invasão Secreta no Disney+

27 de junho de 2023
27 de junho de 2023

Descubra o porquê da nova série da Marvel Studios ser simplesmente imperdível. 


O primeiro episódio de Invasão Secreta já estreou no Disney+. A nova produção do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) redefine o clichê “não confie nem na sua sombra, porque ela lhe abandona no escuro” em uma trama intensa de espionagem

A cada semana, sempre às quartas-feiras, um novo capítulo dessa emocionante história estreia no streaming. E quem ainda precisa de mais motivos para assisti-la pode conferir, a seguir, quatro deles:

Invasão Secreta


O elenco de Invasão Secreta


Um dos destaques de Invasão Secreta é o retorno de Samuel L. Jackson como Nick Fury. No entanto, o elenco da produção conta com grandes nomes do entretenimento.

Cobie Smulders, Martin Freeman e Ben Mendelsohn retornam como a agente Hill, Everett Ross e Talos. A trama conta, ainda, com a participação de Emilia Clarke como G’iah

Olivia Colman e Don Cheadle completam o elenco, ao lado de Kingsley Ben-Adir, Charlayne Woodard, Killian Scott, Samuel Adewunmi, Dermot Mulroney, Christopher McDonald e Katie Finneran.

Invasão Secreta


O mistério e a história de Invasão Secreta


A minissérie é baseada na série de quadrinhos de mesmo nome da Marvel Comics. Nela, o famoso agente da S.H.I.E.L.D. Nick Fury descobre que um grupo de Skrulls – seres alienígenas capazes de mudar de forma – invadiu e se infiltrou na Terra.

Agora, ele precisa se reunir aos seus aliados – entre eles Everett Ross, Maria Hill e Talos – para detê-los e fazer com que tudo volte ao normal. 

Invasão Secreta


As ligações de Invasão Secreta com o UCM


Invasão Secreta se passa no UCM da Fase 5, ou seja, após os eventos ocorridos em Vingadores: Ultimato (2019).

Isso quer dizer que super heróis como o Homem de Ferro (Robert Downey Jr.) e o Capitão América (Chris Evans) estão fora de cena. Com isso, os humanóides alienígenas não serão a única ameaça a cruzar o caminho de Fury e seus companheiros.

Invasão Secreta Nick Fury


Nick Fury além da S.H.I.E.L.D.


O super agente Nick Fury esteve presente em diversos filmes do UCM, inclusive sendo um dos responsáveis pela iniciativa Vingadores. No entanto, nunca se soube muito sobre seu passado ou mesmo sua personalidade.

Em Invasão Secreta, descortina-se um lado pouco conhecido do personagem. Por exemplo, como o Blip afetou Nick? Que questões lhe são morais ou éticas? Tudo isso e muito mais pouco a pouco será aprofundado.

Invasão Secreta


Invasão Secreta: onde ver a série da Marvel online


Mergulhe nesta trama intensa e desconfie de tudo e de todos em Invasão Secreta. Mistério, suspense e espionagem se unem na série disponível no Disney+.

Toda semana, sempre às quartas-feiras, um novo episódio estreia no serviço de assinatura. Para acompanhar todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), visite sempre o Marvel Insider!

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