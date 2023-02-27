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Os 4 motivos para ver A Bela e a Fera: Celebrando 30 Anos

27 de fevereiro de 2023
27 de fevereiro de 2023

O Disney+ apresenta um especial com convidados e coreografias que você não pode perder.


Quando o assunto são animações marcantes do cinema, é impossível não mencionar A Bela e a Fera. Lançada em 1991, a linda história de amor emociona diferentes gerações até os dias de hoje. 

Para comemorar o 30º aniversário do filme, o Disney+ apresenta o especial A Bela e a Fera: Celebrando 30 Anos, disponível no serviço de streaming a partir de 24 de fevereiro.

 O novo musical mistura cenas da animação de 1991 com live-action e apresentações novas. Uma obra que vai encantar desde quem cresceu assistindo à história até aqueles que verão pela primeira vez.

Motivos para assistir ao especial não faltam! Confira abaixo quatro deles:

H.E.R.

Depois de ser interpretada por Emma Watson no filme de 2017, a protagonista Bela agora será vivida pela cantora norte-americana Gabriella Wilson, mais conhecida como H.E.R

A expectativa dos fãs é muito grande para ver a artista (vencedora do Oscar® de Melhor Canção Original em 2021) atuando e cantando em A Bela e a Fera: Celebrando 30 Anos

Mais participações especiais

H.E.R. não é o único nome famoso no elenco. Ariana Grande, Rita Moreno e Martin Short também estão confirmados, além de dois dubladores que farão participações especiais.

São eles: Paige O'Hara (voz de Bela) e Richard White (voz de Gaston).

O animador Mark Henn e o premiado compositor Alan Menken retornam à história que eles ajudaram a construir há mais de 3 décadas.

Bela e a Fera: Celebrando 30 Anos


Coreografias exclusivas

Além de homenagear o clássico, A Bela e a Fera: Celebrando 30 Anos também traz novidades na parte das coreografias, com uma criada exclusivamente para a canção “Be Our Guest”.

A magia dos trajes luxuosos e números musicais vai tomar conta da sua casa!

Nostalgia pura

Se você é fã da animação de 1991, vai poder rever muitos dos momentos que marcaram este filme tão amado - afinal, A Bela e a Fera: Celebrando 30 Anos irá mesclar cenas clássicas com novas.

Será uma sessão de nostalgia pura para assistir junto com a família e embarcar em uma história extraordinária e inesquecível.

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