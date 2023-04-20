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Os 4 motivos para ver Peter Pan & Wendy, novo filme live-action do Disney+

20 de abril de 2023
20 de abril de 2023

Da nostalgia à presença de um famoso ator no elenco: confira os principais motivos para não perder Peter Pan & Wendy!


Arrume as malas e prepare-se para viajar a um mundo mágico no dia 28 de abril, quando Peter Pan & Wendy chega com exclusividade ao Disney+.

A nova versão live-action é baseada no famoso livro do escritor britânico J.M. Barrie e traz Alexander Molony como Peter Pan e Ever Anderson como Wendy.

A seguir, você encontra quatro motivos para não perder por nada a estreia do filme no serviço de streaming!

Peter Pan & Wendy


Peter Pan & Wendy traz um sentimento único de nostalgia

Se você é fã do livro do escritor britânico J.M.Barrie (que serve de inspiração para o filme), certamente vai ter uma sessão de pura nostalgia vendo o novo Peter Pan & Wendy.

Afinal, você irá reencontrar esses marcantes personagens e todo o brilho de uma história que encantou diferentes gerações.


Peter Pan & Wendy é um ótimo programa em família

Procurando algo para ver com filhos adolescentes? Peter Pan & Wendy é uma ótima opção! 

Com classificação indicativa de 10 anos, a nova versão live-action irá emocionar e divertir tanto adultos como o público mais juvenil.

Os efeitos especiais e o visual de Peter Pan & Wendy estão incríveis

Como já é de se esperar das produções da Disney, os efeitos especiais e cenários são de uma qualidade impressionante.

Você vai viver uma aventura na Terra do Nunca de um jeito inédito!

Peter Pan & Wendy


Jude Law dá vida ao Capitão Gancho

O elenco conta com jovens talentos e também com atores mais experientes. Entre eles, é impossível não destacar Jude Law, um nome bastante conhecido do público e que já foi indicado ao Oscar®.

Ele interpreta o Capitão Gancho e o trailer do filme já dá uma pequena amostra do que esperar do ator na pele do famoso pirata que enfrenta Peter Pan e seus amigos.

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