Os 5 animais das princesas em filmes da Disney 

Eles nunca abandonam suas companheiras e são capazes de fazer grandes loucuras para protegê-las. Quais são as grandes duplas da Disney formadas pelas princesas e seus animais de estimação?

Fiéis, leais e de grande coração: os animais que acompanham as princesas da Disney ganharam milhões de fãs. E quem curte esses seres tão especiais pode conferir suas aventuras no Disney+.

Cada um desses pets demonstrou formar, junto com as protagonistas das histórias, uma combinação perfeita. Unidos, eles enfrentam vilões e também compartilham maravilhosos encontros.

De quais dessas duplas você consegue se lembrar?







Rajah: o tigre de Bengala de Jasmine

Com uma aparência de perigoso, mas sensível, Rajah é o animal de Jasmine em Aladdin. O tigre de Bengala é o fiel amigo e protetor da princesa e fica na espreita de qualquer um que se aproxime dela.

Embora ajude Jasmine quando ela quer escapar, logo ele se sente extremamente triste e sozinho sem a sua companhia.



Irmãozinho é o cachorro de Mulan

Irmãozinho é o simpático cachorro e melhor amigo de Mulan. O pequeno de pelo branco e manchas marrons está sempre com um sorriso nos braços de sua dona.

Brincalhão e travesso, ajuda Mulan nos seus deveres, como levar a comida para as galinhas. É, sem dúvidas, seu grande companheiro!





Phillipe, de A Bela e a Fera

Medroso, mas leal, Phillipe de A Bela e a Fera está preparado para levar Bela e Maurice a qualquer lugar.

Mas o cavalo marrom com manchas brancas morre de medo dos lobos! Quando está diante deles, arregala seus olhos e foge rapidamente. No entanto, nunca abandona seus donos e melhores amigos nas perigosas aventuras que enfrentam.







Meeko é o travesso guaxinim de Pocahontas

Como não lembrar das divertidas travessuras do guaxinim Meeko? O amigo de Pocahontas e também de Flit, protagoniza com a princesa uma viagem cheia de risos, lealdade e amor.

Não importa onde esteja Pocahontas, ele nunca a abandona: como quando a Sra. Jenkins dá as boas-vindas ao guaxinim junto com John Rolfe!







Linguado e Sebastião, de A Pequena Sereia



Durante o filme de animação A Pequena Sereia, Ariel está, sem dúvida, rodeada de companheiros coloridos e leais que a protegem e guiam nas profundezas do oceano.

Um deles é Linguado, seu melhor amigo de cor amarela com listras azuis. Doce e assustado, esse peixe luta contra a bruxa do mar Úrsula e os malvados vilões que colocam em risco o mágico universo do fundo do mar e de seus habitantes.

Também é preciso mencionar Sebastião, o caranguejo. Ele é um dos principais protagonistas do filme: sensível, inteligente e, ao mesmo tempo, um pouco rabugento, não se separa nem um segundo de Ariel.

