Cancel
Novidades Disney+

Os 5 desenhos clássicos dos anos 2000 que estão disponíveis no Disney+

29 de dezembro de 2022
29 de dezembro de 2022

Entre longas e séries animadas, confira uma divertida – e para alguns, nostálgica – seleção!


Muita gente pensou que em plena década de 2020 já seria possível ter carros voadores, teletransporte e casas no Espaço, não é mesmo? Afinal, era isso o que os filmes de ficção afirmavam.

Por outro lado, os anos 2000 trouxeram divertidas animações que em nada se dedicavam a prever o futuro – mas enchiam o presente de risadas e diversão. Que tal, então, relembrar o passado e curtir os desenhos animados que foram sucesso e que estão no Disney+?

Doug

Doug marcou uma geração ao lado de seu amigo, Costelinha

Originalmente, a série Doug foi lançada no final dos anos 1990, porém, fez muito sucesso no Brasil ainda nos anos 2000. A produção acompanha a vida do jovem Doug Funnie, um menino com muita imaginação.

Acompanhado de seu cachorro Costelinha, seu amigo Skeeter e de Patti Mayonnaise, o primeiro crush do garoto, Doug conta em seu diário pessoal as dificuldades, aventuras e desafios na cidade de Bluffington, onde vive.

Carros

Embarque em grandes aventuras com Carros

Apertem os cintos para cruzar os Estados Unidos pela Rodovia 66 a toda velocidade ao lado de Relâmpago McQueen! Pelo menos até ele ficar preso na charmosa Radiator Springs.

Lá, o jovem carro de corrida conhece vários personagens que vão mostrar para ele como a vida é muito mais do que a fama e os troféus

Carros é uma animação da Disney e da Pixar que foi lançada em 2006 e, recentemente, ganhou uma série derivada chamada Carros na Estrada.

Kim Possible

“Chama, liga, que eu sou tua amiga”: Kim Possible!

Em plena era dos toques monofônicos de celular, a musiquinha do kimmunicator de Kim Possible fez a alegria de muita gente! Kim é uma jovem estudante de Ensino Médio que, nas “horas vagas” costuma salvar o mundo.

Ela enfrenta perigosas missões ao lado de seu melhor amigo, Ron Stoppable, e os dois recebem ajuda de Wade, um misterioso hacker que passa informações importantes à dupla.

Lilo & Stitch

Aprenda o sentido de Ohana com Lilo & Stitch

Lançado em 2002, o longa de animação Lilo & Stitch traz a história da jovem e solitária Lilo, que mora em uma das ilhas do Havaí. Tudo o que ela quer é fazer amigos.

Então, no dia em que ela encontra uma misteriosa criatura, a menina não hesita em adotá-la como animal de estimação e chamá-la de Stitch.

O que Lilo não sabia, porém, é que o novo amigo se tratava de um experimento genético que fugiu de um planeta alienígena!

Phineas e Ferb

Phineas e Ferb fazem da vida uma eterna férias de verão

Nesta divertida série animada, Phineas Flynn e seu meio-irmão britânico, Ferb Fletcher, aproveitam as férias de verão para criar projetos ambiciosos com os amigos. Pode ser para ajudar alguém que precise ou apenas por diversão – mas sempre irritando Candace, a irmã deles.

Do outro lado da cidade, o Dr. Doofenshmirtz tenta um plano de dominação enquanto Perry, o ornitorrinco de estimação dos meninos – que é um agente secreto – tenta frustrar seus planos.

No final de cada episódio, as duas tramas se misturam e se por um lado os planos do Dr. Doofenshmirtz dão errado, por outro, os de Candace de denunciar os irmãos para a mãe também nunca terminam como ela deseja. 

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set