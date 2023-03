Os 5 desenhos clássicos dos anos 2000 que estão disponíveis no Disney+

Entre longas e séries animadas, confira uma divertida – e para alguns, nostálgica – seleção!

Muita gente pensou que em plena década de 2020 já seria possível ter carros voadores, teletransporte e casas no Espaço, não é mesmo? Afinal, era isso o que os filmes de ficção afirmavam.

Por outro lado, os anos 2000 trouxeram divertidas animações que em nada se dedicavam a prever o futuro – mas enchiam o presente de risadas e diversão. Que tal, então, relembrar o passado e curtir os desenhos animados que foram sucesso e que estão no Disney+?





Doug marcou uma geração ao lado de seu amigo, Costelinha

Originalmente, a série Doug foi lançada no final dos anos 1990, porém, fez muito sucesso no Brasil ainda nos anos 2000. A produção acompanha a vida do jovem Doug Funnie, um menino com muita imaginação.

Acompanhado de seu cachorro Costelinha, seu amigo Skeeter e de Patti Mayonnaise, o primeiro crush do garoto, Doug conta em seu diário pessoal as dificuldades, aventuras e desafios na cidade de Bluffington, onde vive.





Embarque em grandes aventuras com Carros

Apertem os cintos para cruzar os Estados Unidos pela Rodovia 66 a toda velocidade ao lado de Relâmpago McQueen! Pelo menos até ele ficar preso na charmosa Radiator Springs.

Lá, o jovem carro de corrida conhece vários personagens que vão mostrar para ele como a vida é muito mais do que a fama e os troféus.



Carros é uma animação da Disney e da Pixar que foi lançada em 2006 e, recentemente, ganhou uma série derivada chamada Carros na Estrada.





“Chama, liga, que eu sou tua amiga”: Kim Possible!

Em plena era dos toques monofônicos de celular, a musiquinha do kimmunicator de Kim Possible fez a alegria de muita gente! Kim é uma jovem estudante de Ensino Médio que, nas “horas vagas” costuma salvar o mundo.

Ela enfrenta perigosas missões ao lado de seu melhor amigo, Ron Stoppable, e os dois recebem ajuda de Wade, um misterioso hacker que passa informações importantes à dupla.





Aprenda o sentido de Ohana com Lilo & Stitch

Lançado em 2002, o longa de animação Lilo & Stitch traz a história da jovem e solitária Lilo, que mora em uma das ilhas do Havaí. Tudo o que ela quer é fazer amigos.

Então, no dia em que ela encontra uma misteriosa criatura, a menina não hesita em adotá-la como animal de estimação e chamá-la de Stitch.

O que Lilo não sabia, porém, é que o novo amigo se tratava de um experimento genético que fugiu de um planeta alienígena!





Phineas e Ferb fazem da vida uma eterna férias de verão

Nesta divertida série animada, Phineas Flynn e seu meio-irmão britânico, Ferb Fletcher, aproveitam as férias de verão para criar projetos ambiciosos com os amigos. Pode ser para ajudar alguém que precise ou apenas por diversão – mas sempre irritando Candace, a irmã deles.

Do outro lado da cidade, o Dr. Doofenshmirtz tenta um plano de dominação enquanto Perry, o ornitorrinco de estimação dos meninos – que é um agente secreto – tenta frustrar seus planos.

No final de cada episódio, as duas tramas se misturam e se por um lado os planos do Dr. Doofenshmirtz dão errado, por outro, os de Candace de denunciar os irmãos para a mãe também nunca terminam como ela deseja.