Os 5 ensinamentos de Shuri em Pantera Negra: Wakanda para Sempre

Irmã de T’Challa é um dos destaques do novo filme do super-herói. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!





Pantera Negra: Wakanda Para Sempre já pode ser visto nos cinemas de todo o Brasil e, no longa, um dos personagens que mais chama atenção é Shuri (Letitia Wright), a irmã de T’Challa que se vê em uma série de dilemas.

Ao longo do novo filme da Marvel Studios, a jovem cientista entrega muitas frases impactantes e suas posturas trazem boas lições de vida. Confira os 5 ensinamentos que Shuri dá ao espectador no novo filme de Pantera Negra:







1) Vingança não vale a pena

Em um dos momentos mais tensos de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, Shuri parte para cima de Namor (Tenoch Huerta) e trava uma batalha com direito a lanças e muitos socos.

Anteriormente, uma personagem da família de Shuri morre e o espectador fica curioso qual será a postura dela no final desta luta. Eis que, no último momento, Shuri tem um momento de reflexão e percebe que não vale a pena cometer nenhum crime em nome da vingança.



2) Insistir até conseguir

Desde o primeiro minuto de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, Shuri está lutando para encontrar a fórmula da Erva Coração, o que dá os poderes do super-herói. O trabalho da jovem cientista é estimulante e mostra que se a pessoa chega ao que quer se insiste e se empenha de verdade.



3) Dialogar, sempre que possível

Apesar de ter sido levada para Talokan por Namor, Shuri estabelece um diálogo com o vilão. A filha da Rainha Ramonda (Angela Bassett) também faz negociações internas, com os outros líderes de Wakanda, e em um momento crucial da história - quando trava o destino da sua terra com Namor. Diálogo é sempre a melhor saída.







4) Família e tradições em primeiro lugar

Muito triste com a morte de T’Challa, Shuri reluta em dar atenção para a mãe e para as tradições familiares. Aos poucos, ela reflete sobre suas atitudes e percebe que, sim, a família deve vir em primeiro lugar e que as tradições existem para serem cumpridas.



5) Dar uma segunda chance

Em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, Shuri precisa rever suas opiniões sobre Nakia (Lupita Nyong'o). No primeiro filme, a irmã de T’Challa duvida da capacidade da ex-namorada de ser confiável. Agora, na nova produção, elas precisam se aliar para salvar Wakanda e Nakia tem um papel fundamental para que Shuri siga na trama.

