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Novidades Disney

5 fatos curiosos sobre Evan Peters que você provavelmente não sabia

5 de outubro de 2022
5 de outubro de 2022

Conheça algumas curiosidades do ator que já participou de séries e filmes do Disney+. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Evan Peters é um ator norte-americano de 35 anos, conhecido por suas atuações nos filmes da franquia X-Men e na série American Horror Story. Por isso, veja cinco curiosidades sobre o ator e seus conteúdos disponíveis no Disney+ – e também no Star+.

1) Evan Peters trabalhou no Disney Channel

No início de sua carreira, Evan participou da série Phil do Futuro (2004). Nesta comédia do Disney Channel, interpretou Seth Wosmer, um jovem nerd que frequentou a mesma escola do protagonista.


2) Tate Langdom, de American Horror Story, é seu personagem favorito

American Horror Story Tate Langdom Evan Peters


Em American Horror Story (disponível no Star+), Peters interpretou diversos personagens – incluindo a missão de viver famosos como Charles Manson e Andy Warhol.

No entanto, o papel que realmente fez a diferença em sua carreira foi o de Tate Langdom, o jovem sociopata com instintos homicidas que ele encarnou na 1ª temporada.

3) Evan Peters é o Mercúrio na saga X-Men

Evan Peters X-Men


Em 2014, Peters se juntou à saga X-Men como Mercúrio em X-Men: Dias de um Futuro Esquecido.

O sucesso do personagem foi tal que, posteriormente, ele também teve participações em X-Men: Apocalipse (2016) e X-Men: Fênix Negra (2019).

4) Evan Peters participu de WandaVision

Evan Peters WandaVision


Evan Peters também apareceu na casa de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) como seu irmão em WandaVision (2021), a série da Marvel Studios.

No entanto, Pietro Maximoff (aqui vivido por Aaron Taylor-Johnson) faleceu em Vingadores: Era de Ultron (2015). Mais tarde, descobriu-se que o irmão de Wanda na série não passava de um impostor.

5) Evan Peters é fã de The Walking Dead

Perguntado em várias entrevistas sobre as séries que mais gosta, Peters revelou que The Walking Dead (também disponível no Star+) está entre as suas favoritas.

Não é de se espantar que um ator que interprete personagens tão sombrios seja fã da famosa série de zumbis. Não deixe de acompanhar todas as produções com Evan Peters tanto no Disney+ quanto no Star+!

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