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Os 5 fatos que precisa saber sobre Mila no Multiverso, a série de ficção científica do Disney+ 

26 de janeiro de 2023
26 de janeiro de 2023

A nova série brasileira do Disney+ é estrelada por Malu Mader e Laura Luz. Veja mais detalhes!


Diferentes universos e muita aventura estão em Mila no Multiverso, a nova série nacional de aventura e ficção científica que já está disponível exclusivamente no Disney+

Para ficar com ainda mais vontade de ver a série, confira abaixo cinco fatos sobre a nova produção brasileira :


Mila no Multiverso fala sobre universos paralelos


Mila no Multiverso vai colocar o espectador em um cenário bem diferente do habitual, já que a protagonista Mila (Laura Luz) irá visitaruniversos paralelos à procura de sua mãe, Elis (Malu Mader).

Os universos múltiplos ainda trarão oponentes a Mila, que serão perseguidos por um grupo misterioso chamado Os Operadores.


Mila no Multiverso


Mila no Multiverso tem um elenco variado 


Além de Malu Mader e Laura Luz , a nova série do Disney+ conta com nomes como Yuki Sugimoto, João Victor, Dani Flomin, Rafaela Mandelli, Duda Oliveira, Felipe Montanari, Danilo Moura, Amanda Lyra, Jader Januário, Gisele Lima, Giselle Shim e Lucas Abner


Mila no Multiverso é dirigido por um especialista em série


Mila no Multiverso é dirigido por Julia Jordão e Jéssica Queiroz. Julia já é conhecida do público por ter dirigido outras séries nacionais no streaming, de comédias a musical. 

A produção tem selo Disney+ Original Productions, e é assinada pela Boutique Filmes e pela Non Stop, com produção executiva de Tiago Mello. Os roteiros foram escritos por Cássio Koshikumo e Janaina Tokitaka


Mila no Multiverso


Mila no Multiverso é a primeira série de ficção científica brasileira do Disney+


Mila no Multiverso é a primeira série de ficção científica de origem brasileira com estreia no Disney+. A produção é mais um exemplo do compromisso da The Walt Disney Company com a criação de conteúdo de patrocínio local totalmente desenvolvido na América Latina, em parceria com produtores da região e talentos reconhecidos.


Mila no Multiverso explora a relação entre mãe e filha


Mila é filha de Elis, uma grande cientista que acaba passando a maior parte do seu tempo enfurnada em seu trabalho e imersa nas tarefas de seu laboratório. A relação entre as duas não é fácil e é um dos focos da série. 

Próxima da idade adulta, Mila sente falta de uma maior proximidade com sua mãe, com quem gostaria de compartilhar suas dúvidas naturais da idade. 


Mila e Elis


Não perca Mila no Multiverso no Disney+


A série Mila no Multiverso está disponível desde o dia 25 de janeiro, exclusivamente no Disney+

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