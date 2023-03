Os 5 fatos que precisa saber sobre Mila no Multiverso, a série de ficção científica do Disney+ 

A nova série brasileira do Disney+ é estrelada por Malu Mader e Laura Luz. Veja mais detalhes!



Diferentes universos e muita aventura estão em Mila no Multiverso, a nova série nacional de aventura e ficção científica que já está disponível exclusivamente no Disney+ .

Mila no Multiverso vai colocar o espectador em um cenário bem diferente do habitual, já que a protagonista Mila ( Laura Luz ) irá visitar universos paralelos à procura de sua mãe, Elis ( Malu Mader ).









Mila no Multiverso tem um elenco variado





Além de Malu Mader e Laura Luz , a nova série do Disney+ conta com nomes como Yuki Sugimoto, João Victor, Dani Flomin, Rafaela Mandelli, Duda Oliveira, Felipe Montanari, Danilo Moura, Amanda Lyra, Jader Januário, Gisele Lima, Giselle Shim e Lucas Abner .





Mila no Multiverso é dirigido por um especialista em série





Mila no Multiverso é dirigido por Julia Jordão e Jéssica Queiroz. Julia já é conhecida do público por ter dirigido outras séries nacionais no streaming, de comédias a musical.

A produção tem selo Disney+ Original Productions, e é assinada pela Boutique Filmes e pela Non Stop, com produção executiva de Tiago Mello. Os roteiros foram escritos por Cássio Koshikumo e Janaina Tokitaka.









Mila no Multiverso é a primeira série de ficção científica brasileira do Disney+





Mila no Multiverso é a primeira série de ficção científica de origem brasileira com estreia no Disney+. A produção é mais um exemplo do compromisso da The Walt Disney Company com a criação de conteúdo de patrocínio local totalmente desenvolvido na América Latina, em parceria com produtores da região e talentos reconhecidos.





Mila no Multiverso explora a relação entre mãe e filha





Mila é filha de Elis, uma grande cientista que acaba passando a maior parte do seu tempo enfurnada em seu trabalho e imersa nas tarefas de seu laboratório. A relação entre as duas não é fácil e é um dos focos da série.

Próxima da idade adulta, Mila sente falta de uma maior proximidade com sua mãe, com quem gostaria de compartilhar suas dúvidas naturais da idade.









Não perca Mila no Multiverso no Disney+





A série Mila no Multiverso está disponível desde o dia 25 de janeiro, exclusivamente no Disney+ .