Os 5 filmes de contos de fadas, magia e fantasia para ver no Disney+

Embarque em universos mágicos onde tudo é possível com essas produções do Disney+!



Filmes de contos de fadas, fantasia e magia elevam a imaginação de todo espectador a outro nível, criando um universo em que tudo pode acontecer.

Desde uma escola de magia até um caldeirão capaz de criar um exército de guerreiros, não há limites para a criatividade.

Aproveite cada uma dessas histórias mágicas no Disney+:

-O Caldeirão Mágico (1985): não perca a animação que conta a história de Taron. O jovem, um corajoso ajudante de criador de porcos, deve impedir que o malvado Rei de Chifres se apodere de um caldeirão mágico e crie um exército de guerreiros sobrenaturais invencíveis.

-Malévola (2014): o filme mostra os eventos que endureceram o coração de Malévola (Angelina Jolie), uma das vilãs mais icônicas da Disney, e a levaram a lançar uma maldição sobre a princesa Aurora (Elle Fanning).

-Upside-Down Magic: Escola de Magia (2020): Nory (Izabela Rose), uma garota de 13 anos, e sua melhor amiga Reina (Siena Agudong) entram na Academia Sage para estudar magia. As habilidades instáveis de Nory, no entanto, acabam fazendo com que fique em uma classe diferente de Reina. Agora, ela precisa provar a todos que a sua magia e dos seus colegas de sala funciona!

-Desencantada (2022): a sequência do sucesso Encantada (2007) está no Disney+. O longa-metragem é, assim como o primeiro, protagonizado por Giselle (Amy Adams), a personagem encantadora e romântica do mundo dos contos de fadas de Andalásia.

-Abracadabra 2 (2022): a sequência do clássico de Halloween de 1993 está no Disney+ e traz de volta as encantadoramente malvadas irmãs Sanderson em mais uma história cheia de caos e comédia.