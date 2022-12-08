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Os 5 filmes de Natal incríveis para assistir em família com o Disney+

8 de dezembro de 2022
8 de dezembro de 2022

Pronto para começar a viver a magia do Natal no Disney+? Confira a nossa lista imperdível!


Que acenda o primeiro pisca-pisca quem não começa a entrar no clima de Natal semanas antes, bem antes da data! Pois quem se identificou, não pode perder os filmes natalinos do Disney+ para assistir em família. 

Além de transportar quem assiste para um mundo repleto de alegria e emoção, essas produções ainda trazem importantes ensinamentos

Então, não espere o Natal chegar para decorar a casa e assar seus biscoitos. Comece a viver essa magia agora mesmo com as dicas de filmes de Natal no Disney+ a seguir:

Os Fantasmas de Scrooge

Comece com um clássico: Os Fantasmas de Scrooge

Nesta produção de 2009, Ebenezer Scrooge (Jim Carrey) começa o Natal com sua típica atitude: sarcástica. Como sempre, ele maltrata seu empregado (Gary Oldman) e seu alegre sobrinho (Colin Firth).

Contudo, quando os fantasmas do Natal Passado, do Natal Presente e do Natal Futuro mostram verdades que o velho Scrooge reluta em admitir, ele fará o possível para desfazer anos de má vontade antes que seja tarde.

De Novo Natal? também está no Disney+ 

De Novo Natal?, de 2021, conta a história de Rowena (Scarlett Estevez). Filha de pais divorciados, ela vive um Natal meio sem graça. Então, ela decide pedir a Papai Noel que lhe dê uma segunda chance.

Inesperadamente, Rowena passa a viver o mesmo dia de Natal repetidas vezes. Neste mágico filme, a menina deve aprender a amar sua família do jeito que é, a fim de quebrar o estranho ciclo em que se encontra presa.

Noel

Noelle é outro filme perfeito para um Natal em família no Disney+

Nesta divertida comédia familiar de 2019, Noelle Kringle (Anna Kendrick) está transbordando de espírito natalino. E assim como seu irmão Nick (Bill Hader), que sucederá seu pai neste Natal, ela quer fazer algo grande durante as festas.

Quando Nick está prestes a desmoronar como um pinheirinho quebrado devido à responsabilidade de ocupar o lugar de seu pai, Noelle sugere que ele tire uma folga.

Entretanto, quando a jovem percebe que Nick fugiu, ela precisa trazê-lo de volta a tempo de salvar o Natal.

Um Natal Mágico

Um Natal Mágico para fazer todos sonharem

A premiada atriz Mary Steenburgen traz uma atuação brilhante como Ginny Grainger em Um Natal Mágico, clássico de 1985.

Na trama, ela vive uma jovem mãe que redescobre a alegria e a beleza do Natal graças à fé inabalável de sua filha de seis anos, Abbie (Elisabeth Harnois), e Gideon (Harry Dean Stanton), seu próprio anjo da guarda. 

Esqueceram de Mim

As franquias Esqueceram de Mim e Meu Papai é Noel garantem a diversão de toda a família

Nenhum Natal em família é o mesmo sem uma maratona destas franquias que são um clássico de fim de ano. Divirta-se com os cinco filmes da série Esqueceram de Mim

A risada também está garantida com a trilogia Meu Papai é Noel e a série Meu Papai (ainda) é Noel, que acaba de estrear no Disney+. 

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