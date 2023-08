Os 5 filmes do Disney+ que mostram que o amor supera tudo

Conheça algumas histórias de casais que lutam para terem seu aguardado “final feliz” em filmes memoráveis!



Muitas vezes o amor faz as pessoas superarem dificuldades inimagináveis para alcançar seu objetivo de final feliz, ao menos na ficção. No Disney+ não faltam boas histórias de romance em que o casal passa por vários desafios para ficarem juntos.

São filmes inspiradores para alegrar o coração dos românticos e trazer as lágrimas aos olhos enquanto assistimos os pombinhos superarem os problemas e as diferenças em nome do amor.

Veja uma seleção de belas histórias de superação e romance, algumas cheias de humor e outras, com mais drama) para aproveitar e se emocionar:





Roubos, disputas, diversão e amor em Piratas do Caribe



Em Piratas do Caribe (2003), que está comemorando 20 anos de seu lançamento esse ano, vemos como William Turner (Orlando Bloom), junta-se ao excêntrico pirata "Capitão" Jack Sparrow (Johnny Depp) para salvar seu amor, a filha do governador, Elizabeth Swann (Keira Knightley).

Elizabeth foi capturada por engano pelo astuto e traiçoeiro Barbossa (Geoffrey Rush), um pirata ex-aliado de Jack, para fazer um sacrifício de sangue e acabar com a maldição que foi lançada sobre ele e sua tripulação.

Will e Jack roubam um navio da Marinha Real e chegam a Tortuga, um porto pirata, onde juntam uma tripulação improvisada para salvar Elizabeth e recuperar o navio Pérola Negra.

Enquanto isso, Elizabeth mostra que não é uma simples donzela em perigo enquanto tenta sobreviver aos piratas amaldiçoados que mostram sua verdadeira face apenas à luz da lua. O filme traz muita ação, diversão e aventura para unir um casal.





Irmãs gêmeas lutam para unir os pais em Operação Cupido





Dirigido por Nancy Meyers, Operação Cupido (1998) foi um dos primeiros trabalhos no cinema da atriz Lindsay Lohan, que tinha 11 anos na época e precisou atuar em dobro, alternando os papéis das irmãs gêmeas.

O filme é um remake do filme de mesmo nome da Walt Disney Pictures de 1961 (estrelado por Hayley Mills), que segue mais ou menos um enredo parecido com o do original.

Nele, acompanhamos o final turbulento do romance entre o dono de um vinhedo Nick Parker (interpretado por Dennis Quaid) e a estilista de vestidos de noiva Elizabeth James (Natasha Richardson).

Após se divorciarem, Nick fica na Califórnia e Elizabeth volta para sua cidade natal, Londres. Antes disso, no entanto, eles concordaram em assumir cada um a custódia de uma filha – e manter a história deles em segredo.

Mas tudo muda anos depois, quando, coincidentemente, os dois enviam Annie e Hallie para passar as férias de verão no mesmo acampamento. Juntas, as gêmeas traçam, então, um plano não apenas para encontrar seu pai e sua mãe, mas também para uni-los novamente.





Desafios de uma família de super-heróis que se amam em Os Incríveis





Um dos filmes de animação mais queridos dos estúdios Pixar, Os Incríveis (2004) mostra como uma divertida família de super-heróis, mesmo cheia de diferenças, é capaz de superar todas as dificuldades quando resolvem lutar juntos.

Beto Pêra (também conhecido como Sr. Incrível) e sua esposa Helena (a Mulher Elástica), são os maiores super-heróis de Metroville, sempre salvando vidas e lutando contra o mal diariamente.

Mas, depois de um terrível mal entendido, eles são forçados a adotar identidades civis e abandonar para sempre sua profissão, escondendo do mundo suas habilidades especiais.

Após 15 anos, os dois se casaram e vivem uma vida pacata no subúrbio com seus três filhos: Violeta, Flecha e Zezé. Apesar das crianças também terem super-poderes, eles são forçados a fingir normalidade, o que é fonte de grande frustração na família.

O Sr. Incrível é o mais melancólico de todos, ansiando pelos dias de glória em que salvava o mundo. Mas, sua chance de voltar à ativa acontece quando uma misteriosa mulher o chama para lutar contra um estranho robô em uma ilha remota.





Emoção, amor e superação em A Culpa É Das Estrelas





Um dos filmes mais queridos de todos os tempos, A Culpa é Das Estrelas foi lançado em 2014, baseado no livro de sucesso escrito por John Green.

A história de amor entre dois adolescentes que lutam contra o câncer é uma das pedidas para quem busca romance e emoção. Hazel Grace (Shailene Woodley), de dezessete anos, tem câncer de pulmão e precisa carregar um tanque de oxigênio aonde quer que vá.

Sua mãe a incentiva a ir a um grupo de apoio contra sua vontade e lá, ela conhece Gus (Ansel Elgort). O garoto de dezoito anos perdeu parte de uma perna devido à doença, mas aparentemente está curado.

Os dois começam a conversar e, aos poucos, vão se apaixonando. Hazel, então, apresenta seu romance favorito para Gus e conta que sonha em conversar com o autor, Peter Van Houten, que mora em Amsterdã.

Gus o contata por meio de seu assistente e Van Houten os convida para visitá-lo em Amsterdã. Os dois partem juntos nessa aventura, mas nem tudo na viagem será como eles esperavam.





Um romance que supera as diferenças em Avatar



O primeiro filme da franquia de sucesso de James Cameron, Avatar (2009), também conta uma história de amor. Quando seu irmão é morto em um assalto, o fuzileiro naval Jake Sully (Sam Worthington) decide assumir seu lugar em uma missão no distante mundo de Pandora.

Lá, ele descobre as intenções gananciosas de Parker Selfridge (Giovanni Ribisi) de expulsar o povo nativo, os Na'vi, para minerar o precioso material espalhado por sua rica floresta.

Mas nessa missão, Jake precisa se infiltrar no povo Na'vi com o uso de uma identidade "avatar" e acaba conhecendo e se envolvendo com uma nativa: Neytiri (Zoe Saldaña) e os interesses dos militares e os sentimentos dele o colocam em um grande dilema de seguir ou não seu coração.