Os 5 filmes e séries com Selena Gomez para ver no Disney+ e Star+ 

Dos tempos do Disney Channel à investigadora de crimes misteriosos, os assinantes do Combo+ podem conferir diferentes fases da carreira de Selena Gomez no streaming.
Ela conquistou o público em Os Feiticeiros de Waverly Place e agora, tem seu próprio podcast na série Only Murders in the Building. Estamos falando de Selena Gomez, atriz, cantora e sucesso nas redes sociais.
Os assinantes do Combo+ podem conferir vários filmes e séries protagonizados por Selena Gomez tanto no Disney+ quanto no Star+. Quer saber quais são? Confira a seguir:
Filmes e séries com Selena Gomez no Disney+
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Os Feiticeiros de Waverly Place: Selena tinha apenas 15 anos quando estrelou a série do Disney Channel, Os Feiticeiros de Waverly Place. Ela vivia a jovem Alex, um dos filhos da família Russo, donos de uma cafeteria que tinham um segredo: eles também eram feiticeiros!
Além das quatro temporadas da série, o Disney+ também traz o longa-metragem Os Feiticeiros de Waverly Place: O Filme, de 2009.
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Programa de Proteção para Princesas: ao lado de ninguém menos do que Demi Lovato, Selena Gomez brilha como Carter neste filme de 2009. Ao lado da princesa Rosalinda (Lovato), ela fará de tudo para derrubar um ditador e devolver Rosalinda a seu governo.
- Ramona e Beezus: este clássico das tardes de muita gente foi lançado também em 2009 e traz Selena como Beezus, uma adolescente encarando o primeiro ano do Ensino Médio.
Contudo, sua irmã mais jovem, a encrenqueira Ramona, não para de se meter em confusões. Juntas, as duas vão aprender que tudo é possível quando elas acreditam em si mesmas e confiam uma na outra.
Filmes e séries com Selena Gomez no Star+
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Only Murders in the Building: misturando comédia e mistério, a série traz Selena Gomez como Mabel, uma das moradoras do edifício Arcônia que, junto com outros dois vizinhos, passa a investigar crimes e registrar tudo em um podcast.
Com duas temporadas já disponíveis no Star+, Only Murders in the Building acabou de estrear novos episódios neste dia 8 de agosto.
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Monte Carlo: Prepare-se para uma incrível aventura na qual Selena Gomez é Grace, uma jovem acidentalmente confundida com uma milionária durante uma viagem com as amigas à Paris. E, entre uma confusão e outra, a jovem vai descobrir quem ela realmente é.
O Combo+ disponibiliza aos assinantes um amplo catálogo de conteúdos exclusivos de ambos serviços de assinatura para aproveitar sozinho, com a família ou os amigos.
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