Os 5 filmes e séries com Selena Gomez para ver no Disney+ e Star+ 

Dos tempos do Disney Channel à investigadora de crimes misteriosos, os assinantes do Combo+ podem conferir diferentes fases da carreira de Selena Gomez no streaming.



Ela conquistou o público em Os Feiticeiros de Waverly Place e agora, tem seu próprio podcast na série Only Murders in the Building. Estamos falando de Selena Gomez, atriz, cantora e sucesso nas redes sociais.

Os assinantes do Combo+ podem conferir vários filmes e séries protagonizados por Selena Gomez tanto no Disney+ quanto no Star+. Quer saber quais são? Confira a seguir:









Filmes e séries com Selena Gomez no Disney+





Os Feiticeiros de Waverly Place : Selena tinha apenas 15 anos quando estrelou a série do Disney Channel , Os Feiticeiros de Waverly Place . Ela vivia a jovem Alex , um dos filhos da família Russo, donos de uma cafeteria que tinham um segredo: eles também eram feiticeiros !



Além das quatro temporadas da série, o Disney+ também traz o longa-metragem Os Feiticeiros de Waverly Place: O Filme , de 2009.





: Selena tinha apenas quando estrelou a , . Ela vivia a jovem , um dos filhos da família Russo, donos de uma cafeteria que tinham um segredo: eles também eram ! Além das da série, o também traz o longa-metragem , de 2009. Programa de Proteção para Princesas : ao lado de ninguém menos do que Demi Lovato , Selena Gomez brilha como Carter neste filme de 2009 . Ao lado da princesa Rosalinda ( Lovato ), ela fará de tudo para derrubar um ditador e devolver Rosalinda a seu governo.





: ao lado de ninguém menos do que , brilha como neste filme de . Ao lado da princesa ( ), ela fará de tudo para derrubar um ditador e devolver Rosalinda a seu governo. Ramona e Beezus: este clássico das tardes de muita gente foi lançado também em 2009 e traz Selena como Beezus, uma adolescente encarando o primeiro ano do Ensino Médio.



Contudo, sua irmã mais jovem, a encrenqueira Ramona, não para de se meter em confusões. Juntas, as duas vão aprender que tudo é possível quando elas acreditam em si mesmas e confiam uma na outra.









Filmes e séries com Selena Gomez no Star+





Only Murders in the Building : misturando comédia e mistério , a série traz Selena Gomez como Mabel , uma das moradoras do edifício Arcônia que, junto com outros dois vizinhos, passa a investigar crimes e registrar tudo em um podcast.

Com duas temporadas já disponíveis no Star+ , Only Murders in the Building acabou de estrear novos episódios neste dia 8 de agosto .





: misturando , a série traz como , uma das moradoras do edifício Arcônia que, junto com outros dois vizinhos, passa a e registrar tudo em um podcast. Com já disponíveis no , acabou de estrear neste dia . Monte Carlo: Prepare-se para uma incrível aventura na qual Selena Gomez é Grace, uma jovem acidentalmente confundida com uma milionária durante uma viagem com as amigas à Paris. E, entre uma confusão e outra, a jovem vai descobrir quem ela realmente é.





O Combo+ disponibiliza aos assinantes um amplo catálogo de conteúdos exclusivos de ambos serviços de assinatura para aproveitar sozinho, com a família ou os amigos.

A oferta comercial permite assinar Disney+ e Star+, streamings independentes entre si, a um preço único e atrativo. Não perca essa super vantagem e fique sempre por dentro de todas as estreias!