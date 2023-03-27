Os 5 filmes e séries de Jon Favreau, diretor de The Mandalorian, que você talvez não conheça

Jon Favreau é parte importante da história do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) e você talvez não saiba disso.
Quando se fala em The Mandalorian, é provável que a maioria das pessoas se lembre imediatamente do ator Pedro Pascal (intérprete de Din Djarin e sensação do momento) e do carismático Grogu.
No entanto, há uma outra pessoa importantíssima para o sucesso da série que não pode ser esquecida: o diretor Jon Favreau.
Nascido em Nova York e com cinco indicações ao Emmy® (sendo quatro delas por The Mandalorian), Jon Favreau também é o responsável por outros filmes e séries de sucesso disponíveis no Disney+.
É provável que, em alguns deles, você não saiba que Favreau esteve envolvido. Confira a seguir!
Homem de Ferro
Sim, o filme que inaugurou o Universo Cinematográfico Marvel (UCM) foi dirigido por Jon Favreau!
Aliás, sua participação em Homem de Ferro (2008) vai além da direção: ele assinou a produção-executiva e ainda interpretou Happy Hogan, motorista particular de Tony Stark (Robert Downey Jr.).
Nesse longa, o espectador conhece a origem do famoso herói e como ele construiu sua armadura.
Homem de Ferro 2
Jon Favreau foi chamado para dirigir também Homem de Ferro 2 (2010), no qual o super-herói enfrenta o vilão Ivan Vanko (Mickey Rourke), também conhecido como Chicote Negro.
Assim como no primeiro longa-metragem, Favreau interpreta novamente Happy Hogan e protagoniza uma cena hilária de ação com a Viúva Negra (Scarlett Johansson).
Mogli: O Menino Lobo
Mogli: O Menino Lobo (2016) é uma aventura épica protagonizada por Mogli (Neel Sethi), um garoto criado por lobos em plena selva.
Ameaçado pelo temido tigre Shere Khan (Idris Elba), ele se vê forçado a abandonar o único lar que conhece e parte para uma jornada de autodescoberta guiado pela pantera negra Bagheera (Ben Kingsley) e pelo urso Baloo (Bill Murray).
O diretor Jon Favreau encanta com um cativante filme baseado nos livros do escritor indo-britânico Rudyard Kipling – cuja obra também já ganhou versões em animação da Disney.
O Rei Leão
O diretor assumiu a responsabilidade de fazer uma nova versão live-action de um dos clássicos mais amados e celebrados do cinema.
Em 2019, ele lançou O Rei Leão, filme que surpreende pela recriação de animais que se assemelham muito à realidade, rendendo uma indicação ao Oscar® à equipe de efeitos visuais.
Se você é fã da animação de 1994 e ainda não assistiu a esse filme live-action de Jon Favreau, não perca mais tempo. Chame a família e veja!
O Livro de Boba Fett
The Mandalorian não é a única série do universo Star Wars em que Jon Favreau deixou sua “digital”.
Ele também assina a criação, o roteiro e a produção executiva de O Livro de Boba Fett (2021). Nesse caso, a direção dos episódios ficou a cargo de outros cineastas.
A história acompanha Boba Fett (Temuera Morrison), que deixa de ser um caçador de recompensas e tenta se reinventar em Tatooine ao lado de Fennec Shand (Ming-Na Wen).