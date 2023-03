Os 5 filmes e séries de Jon Favreau, diretor de The Mandalorian, que você talvez não conheça

Jon Favreau é parte importante da história do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) e você talvez não saiba disso.

Quando se fala em The Mandalorian, é provável que a maioria das pessoas se lembre imediatamente do ator Pedro Pascal (intérprete de Din Djarin e sensação do momento) e do carismático Grogu.

No entanto, há uma outra pessoa importantíssima para o sucesso da série que não pode ser esquecida: o diretor Jon Favreau.

Nascido em Nova York e com cinco indicações ao Emmy® (sendo quatro delas por The Mandalorian), Jon Favreau também é o responsável por outros filmes e séries de sucesso disponíveis no Disney+.

É provável que, em alguns deles, você não saiba que Favreau esteve envolvido. Confira a seguir!







Homem de Ferro





Sim, o filme que inaugurou o Universo Cinematográfico Marvel (UCM) foi dirigido por Jon Favreau!

Aliás, sua participação em Homem de Ferro (2008) vai além da direção: ele assinou a produção-executiva e ainda interpretou Happy Hogan, motorista particular de Tony Stark (Robert Downey Jr.).

Nesse longa, o espectador conhece a origem do famoso herói e como ele construiu sua armadura.







Homem de Ferro 2



Jon Favreau foi chamado para dirigir também Homem de Ferro 2 (2010), no qual o super-herói enfrenta o vilão Ivan Vanko (Mickey Rourke), também conhecido como Chicote Negro.

Assim como no primeiro longa-metragem, Favreau interpreta novamente Happy Hogan e protagoniza uma cena hilária de ação com a Viúva Negra (Scarlett Johansson).









Mogli: O Menino Lobo



Mogli: O Menino Lobo (2016) é uma aventura épica protagonizada por Mogli (Neel Sethi), um garoto criado por lobos em plena selva.

Ameaçado pelo temido tigre Shere Khan (Idris Elba), ele se vê forçado a abandonar o único lar que conhece e parte para uma jornada de autodescoberta guiado pela pantera negra Bagheera (Ben Kingsley) e pelo urso Baloo (Bill Murray).

O diretor Jon Favreau encanta com um cativante filme baseado nos livros do escritor indo-britânico Rudyard Kipling – cuja obra também já ganhou versões em animação da Disney.









O Rei Leão



O diretor assumiu a responsabilidade de fazer uma nova versão live-action de um dos clássicos mais amados e celebrados do cinema.

Em 2019, ele lançou O Rei Leão, filme que surpreende pela recriação de animais que se assemelham muito à realidade, rendendo uma indicação ao Oscar® à equipe de efeitos visuais.

Se você é fã da animação de 1994 e ainda não assistiu a esse filme live-action de Jon Favreau, não perca mais tempo. Chame a família e veja!







O Livro de Boba Fett





The Mandalorian não é a única série do universo Star Wars em que Jon Favreau deixou sua “digital”.

Ele também assina a criação, o roteiro e a produção executiva de O Livro de Boba Fett (2021). Nesse caso, a direção dos episódios ficou a cargo de outros cineastas.

A história acompanha Boba Fett (Temuera Morrison), que deixa de ser um caçador de recompensas e tenta se reinventar em Tatooine ao lado de Fennec Shand (Ming-Na Wen).