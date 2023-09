Os 5 filmes e séries latino-americanos para curtir no Disney+ e virar fã!

Conheça alguns títulos disponíveis no serviço de streaming e divirta-se com o melhor da cultura latino-americana.



Todos sabem que é possível ver todas as aventuras da Marvel Studios ou as incríveis histórias do universo Star Wars no Disney+. Contudo, o serviço de streaming também tem uma coleção de filmes e séries latino-americanos imperdível.

São produções originais e também grandes sucessos de países como México, Argentina e, ainda, produções brasileiras que certamente vão conquistar em cheio o coração do público.

Então, que tal dar uma folga ao inglês e colocar o espanhol para jogo assistindo a esses filmes e séries latino-americanos simplesmente incríveis?









Tierra Incógnita traz suspense ao Disney+



Os fãs de uma trama envolta em mistério com toque de terror certamente vão adorar acompanhar a série argentina Tierra Incógnita. Lançada em 2022, a produção acompanha Eric (Pedro Maurizi), um jovem que retorna à cidade em que nasceu oito anos após o desaparecimento de seus pais.

Lá, ele encontra pessoas que serão essenciais em sua busca em Tierra Incógnita, um antigo parque de diversões de terror que pertencia a seus pais – e que também é oúltimo local em que eles foram vistos.

Contudo, o retorno de Eric coincide com a liberação de uma poderosa entidade que ataca os moradores da cidade. O adolescente, então, precisará contar com a ajuda de todos para descobrir o mistério escondidos naquele parque.









Gauchos Del Mar, uma produção para quem ama surf e viagens



Com manobras radicais e cenas de tirar o fôlego, Gauchos del Mar (2021) conta a história de dois irmãos argentinos que amam surfar e se aventurar. Eles embarcam em uma intensa jornada através das Américas partindo da Califórnia rumo a Buenos Aires de caminhonete.

Ao longo de 403 dias, eles percorrem mais de 30 mil quilômetros ao longo da costa do Pacífico, passando por 13 diferentes países, surfando e mostrando que nem sempre as coisas são fáceis como parecem nos filmes, mas, ainda assim, vale a pena superar as dificuldades e buscar um sonho.









Viagem ao Centro da Terra é aventura do princípio ao fim



Lançada em 2023, Viagem ao Centro da Terra é uma produção original do México inspirada no famoso livro de mesmo nome escrito por Júlio Verne. A série conta a história de Diego (Sebastián García), um adolescente enviado por seus pais ao famoso acampamento de Pompilio Calderón (Óscar Jaenada).

Lá, ele encontra o carro de sua avó, abandonado. Após seguir algumas pistas, o adolescente descobre um segredo de família e encontra um misterioso portal que o leva para outra dimensão.

Ciente de que deve proteger essa nova dimensão que encontrou, só que essa não é uma missão não é simples: Pompilio e seu capanga farão de tudo para destruir esse mundo fantástico.









Disney Entre Laços une música e viagens no tempo



Com duas temporadas disponíveis no streaming, a série argentina Disney Entre Laços acompanha a história de distintos personagens cujos destinos estão unidos através do tempo pela música. Tudo graças a um bracelete mágico.

Allegra (Carolina Domenech) é uma jovem que sonha em fazer parte da companhia de teatro Eleven O'Clock e estrelar Uma Sexta-Feira Muito Louca, peça com a qual a sua avó, Cocó (Elena Roger), se tornou famosa no passado.

Tudo muda quando a jovem encontra uma pulseira mágica que a envia de volta a 1994 – ano em que a sua mãe deu os seus primeiros passos na comédia musical enquanto vivia à sombra de Cocó.

Aprender mais sobre o passado da sua família ajudará a jovem mulher a curar laços e deixá-la com algumas das lições mais importantes da sua vida.









Marvel Luta Livre: A Origem da Máscara traz comédia, ação e personagens inspirados nos super-heróis da Marvel



É fã da famosa luta livre mexicana? Prepare-se, então, para acompanhar os Rudos e os Técnicos, dois grupos rivais de luta livre nesta série que segue o estilo de falso-documentário.

As duas equipes de lutadores inspiradas nos super-heróis da Marvel disputam o cobiçado cinturão do campeonato, contudo, uma substância perigosa chamada O Simbionte colocará todo o evento em risco.