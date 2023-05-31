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NOVIDADES MARVEL

Os 5 filmes e séries para ver no Disney+ se você gostou de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

31 de maio de 2023
31 de maio de 2023

Os fãs do Homem-Formiga não podem deixar de ver estes títulos no Disney+.


Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (2023) já está disponível no Disney+. O filme reúne os fãs com a amada dupla de super-heróis Scott Lang/Homem-Formiga (Paul Rudd) e Hope Van Dyne/Vespa (Evangeline Lilly) e expande o Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

Se você já assistiu ao filme que dá início à Fase 5 do UCM e prepara o terreno para títulos futuros, não perca outras batalhas travadas pelo Homem-Formiga nestes longas-metragens e séries, que também estão disponíveis no serviço de streaming.

Confira abaixo:

1. Homem-Formiga (2015): comece conhecendo a origem do super-herói com seu primeiro filme. Scott Lang se torna o sucessor de Hank Pym (Michael Douglas) para salvar o mundo, mas como? Com seu traje especial, que lhe permite encolher, aumentar e ganhar muita força.

Capitan America Civil War


2. Capitão América: Guerra Civil (2016): aproveite mais do Homem-Formiga em ação enquanto uma grande batalha é travada entre os maiores super-heróis da Terra. Os Vingadores são responsabilizados pela destruição de Sokovia após lutarem contra Ultron (James Spader), e o Capitão América (Chris Evans) e o Homem de Ferro (Robert Downey Jr.) formam dois grupos que entram em combate.

Homem-Formiga


3Homem-Formiga - Curtas (2017): de supervilões a invasões alienígenas em miniatura, acompanhe o Homem-Formiga enquanto ele luta e protege o mundo, ao lado da Vespa e de Hank Pym, nesta série de curtas animados com a temporada 1 completa no Disney+.

4. Homem-Formiga e a Vespa (2018): nesse filme, Scott Lang enfrenta suas escolhas como super-herói e como pai. Enquanto tenta equilibrar sua vida com suas responsabilidades, ele parte em uma nova missão urgente ao lado da Vespa.

Vingadores


5.Vingadores: Ultimato (2019): o Homem-Formiga faz parte do final épico da Saga do Infinito, quando os Vingadores enfrentam Thanos (Josh Brolin). Eles precisam se unir para restaurar a ordem e a harmonia do universo e trazer de volta seus entes queridos.


Agora é só dar o play e curtir a maratona com o Homem-Formiga e tantos outros personagens marcantes da Marvel.

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