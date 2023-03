Os 5 filmes mais divertidos do Disney+ que você precisa ver antes que comece 2023

Veja a seleção de comédias disponíveis no serviço de streaming para passar boas horas neste fim de ano.

Falta pouco para que 2023 comece e, enquanto ele não chega, há motivos de sobra para se divertir no Disney+. Clássicas e novas comédias estão disponíveis no serviço de streaming para curtir o resto do ano com muitos sorrisos!

Não perca esses cinco filmes hilários que você precisa ver antes da meia-noite do dia 31 de dezembro:





Perdido pra Cachorro (2008)

Esta aventura cômica é estrelada por Chloe, uma chihuahua mimada de Beverly Hills, que se perde durante as férias no México. Papi, um chihuahua engraçado que é apaixonado por ela, vai resgatá-la.

Enquanto isso, na trama de Perdido pra Cachorro, Chloe recebe ajuda de Delgado, seu novo protetor.





O Galinho Chicken Little (2005)

A ação ao estilo Disney está no hilário O Galinho Chicken Little, onde o céu é o limite para o riso e a aventura.

Junto com seus amigos desajustados, Chicken Little terá que arquitetar um plano para salvar o planeta da destruição e provar que ele também pode ser um herói.





Rio (2011)

Na animação Rio, Blu é uma arara azul macho criada em um pequeno povoado de Minnesota como um pássaro de estimação. Ao saber que é a última esperança de sobrevivência de sua espécie, Blu e sua dona superprotetora, Linda, vão deixar o conforto de sua casa para seguir um peculiar especialista em pássaros chamado Túlio.

A intenção dele é que o pássaro conheça Perla, uma arara do Rio de Janeiro, a fim de salvar sua linhagem de extinção.





Doutor Dolittle (1998)

O médico bem-sucedido e dedicado pai de família John Dolittle (Eddie Murphy) parece ter tudo sob controle. Mas isso muda em Doutor Dolittle quando o protagonista desperta um talento reprimido que ele possuía quando criança: a habilidade de se comunicar com os animais.

Agora todas as criaturas buscam o conselho dele, desencadeando em uma chocante série de eventos que vai virar seu mundo de cabeça para baixo.





Flubber: Uma Invenção Desmiolada (1997)

O brilhante (e atrapalhado) professor Philip Brainard (Robin Williams) está prestes a inventar uma fonte de energia revolucionária, a partir do Flubber, uma substância elástica.

No entanto, em Flubber: Uma Invenção Desmiolada ele também está prestes a perder seu casamento com a Dra. Sara Jean Reynolds (Marcia Gay Harden), presidente da Universidade de Medfield, pela terceira vez. Ou seja, está feito o caos na vida do pesquisador.