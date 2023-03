Os 5 filmes para agradar aos millennials e os 5 para agradar à GenZ no Disney+

Aqui não é preciso disputa de gerações: no catálogo do Disney+ tem opções perfeitas para todas as idades!



Marcante para uns, cringe para outros. Desconhecidos para os mais velhos, icônicos para os mais jovens. As diferenças entre millennials e Gen Z podem ser muitas, mas uma coisa é certa: no catálogo do Disney+ tem diversão para todos!

De acordo com o Centro de Pesquisa Pew, órgão norte-americano que estuda o comportamento consumidor em relação a sua idade há décadas, “millennials” são aqueles que nasceram entre 1981 e 1996.

Já os nascidos a partir de 1997 fazem parte da “Geração Z” – ou Gen Z, abreviação de “Generation Z”, que é a forma em inglês da expressão.

O Disney+, por sua vez, contempla todos os gostos geracionais, independentemente da idade ou do comportamento. Por isso, confira a seguir uma lista de títulos perfeitos para você e outra de produções que definitivamente Millenials e GenZ deveriam conhecer!

Tico e Teco: Defensores da Lei é um paraíso de referências millennials





Na década de 1990, o desenho animado protagonizado pelos amigos Tico e Teco era um grande sucesso na televisão. Quando os dois personagens se reencontram, em 2022, para uma missão especial, o público que cresceu assistindo aos esquilos veio abaixo de alegria!

Em Tico e Teco: Defensores da Lei, os esquilos precisam trabalhar juntos novamente a fim de solucionarem o mistério do desaparecimento de um grande amigo em comum.

Toy Story, a animação que marcou uma geração





Ver a popularização dos filmes de animação em 3D é um marco na vida dos millennials, e Toy Story é o ícone dessa conquista. A história de Woody e seus amigos foi lançada em 1995 e ganhou um verdadeiro séquito de fãs.

Uma Cilada Para Roger Rabbit marcou as tardes de muitos millennials





Outra produção que também misturava animação e live-action foi o filme de 1988, Uma Cilada para Roger Rabbit. Fruto da parceria entre os diretores Steven Spielberg e Robert Zemeckis, o longa ganhou quatro prêmios Oscar® e se tornou parte da cultura pop mundial.

Tron: Uma Odisseia Eletrônica já misturava realidade e videogames





Lançado em 1982, Tron: Uma Odisseia Eletrônica traz Jeff Bridges no papel de um desenvolvedor de games que é transportado para o interior do jogo que criou após invadir o computador central de seu ex-chefe.

10 Coisas Que Eu Odeio Em Você: um ícone das comédias românticas adolescentes





A cena em que Heath Ledger aparece cantando “Can’t Take My Eyes Off You” para Julia Stiles, acompanhado da banda da escola, ainda hoje faz sucesso até mesmo entre aqueles que não viveram os anos 1990. Ela é uma das queridinhas de 10 Coisas Que Eu Odeio em Você.

Sexta-feira Muito Louca representa bem a transição de millennial para GenZ





Independentemente da idade ou da geração, é unânime afirmar que Lindsay Lohan é um ícone do cinema. E em Sexta-feira Muito Louca, de 2003, ela aparece atuando ao lado de ninguém menos do que outra estrela: Jamie Lee Curtis.

Wi-Fi Ralph: Quebrando a Internet é repleto de referências da GenZ





Na animação Wi-Fi Ralph: Quebrando a Internet, Ralph e sua companheira de aventuras Vanellope saem dos fliperamas e embarcam em uma jornada pela World Wide Web.

Camp Rock traz grandes nomes da nova geração





Se o assunto é cultura pop, principalmente a musical, podemos dizer que Demi Lovato e os Jonas Brothers tem seu lugar marcado na História. E boa parte disso se deve ao filme Camp Rock.

Descendentes mostra que nem todo vilão é malvado porque quer





Todos conhecem os reis, rainhas, príncipes e princesas da Disney. Mas, e os filhos dos vilões?

Bem, em Descendentes, de 2015, Carlos, Mal, Evie e Jay, descendentes de Cruella, Malévola, a Rainha Má e Jafar, respectivamente, devem escolher seguir a vida de maldades de seus pais ou optar pela bondade.

j-Hope IN THE BOX e o fenômeno do K-pop





É certo que a produção j-Hope IN THE BOX, lançada em 2023, é um documentário, e não um filme. No entanto, não há como negar o quanto o BTS e o K-pop fazem sucesso com a GenZ.

No especial, j-hope é acompanhado por quase um ano, enquanto produz seu primeiro disco-solo oficial e se prepara para um grande marco em sua carreira: ser o primeiro artista sul-coreano a cantar no palco principal do festival Lollapalooza.