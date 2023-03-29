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Os 5 filmes para agradar aos millennials e os 5 para agradar à GenZ no Disney+

29 de março de 2023
29 de março de 2023

Aqui não é preciso disputa de gerações: no catálogo do Disney+ tem opções perfeitas para todas as idades!


Marcante para uns, cringe para outros. Desconhecidos para os mais velhos, icônicos para os mais jovens. As diferenças entre millennials e Gen Z podem ser muitas, mas uma coisa é certa: no catálogo do Disney+ tem diversão para todos!

De acordo com o Centro de Pesquisa Pew, órgão norte-americano que estuda o comportamento consumidor em relação a sua idade há décadas, “millennials” são aqueles que nasceram entre 1981 e 1996

Já os nascidos a partir de 1997 fazem parte da “Geração Z” – ou Gen Z, abreviação de “Generation Z”, que é a forma em inglês da expressão.

O Disney+, por sua vez, contempla todos os gostos geracionais, independentemente da idade ou do comportamento. Por isso, confira a seguir uma lista de títulos perfeitos para você e outra de produções que definitivamente Millenials e GenZ deveriam conhecer!

Disney+ para millennials

Tico e Teco: Defensores da Lei


Tico e Teco: Defensores da Lei é um paraíso de referências millennials

Na década de 1990, o desenho animado protagonizado pelos amigos Tico e Teco era um grande sucesso na televisão. Quando os dois personagens se reencontram, em 2022, para uma missão especial, o público que cresceu assistindo aos esquilos veio abaixo de alegria!

Em Tico e Teco: Defensores da Lei, os esquilos precisam trabalhar juntos novamente a fim de solucionarem o mistério do desaparecimento de um grande amigo em comum.

Misturando animação e live-action, a produção é repleta de easter eggs e referências que vão encher muita gente de nostalgia

Toy Story


Toy Story, a animação que marcou uma geração

Ver a popularização dos filmes de animação em 3D é um marco na vida dos millennials, e Toy Story é o ícone dessa conquista. A história de Woody e seus amigos foi lançada em 1995 e ganhou um verdadeiro séquito de fãs.

Tanto que se tornou uma prolífica franquia que, por sua vez, conquistou até mesmo a geração mais nova!

Uma Cilada para Roger Rabbit


Uma Cilada Para Roger Rabbit marcou as tardes de muitos millennials

Outra produção que também misturava animação e live-action foi o filme de 1988, Uma Cilada para Roger Rabbit. Fruto da parceria entre os diretores Steven Spielberg e Robert Zemeckis, o longa ganhou quatro prêmios Oscar® e se tornou parte da cultura pop mundial.

No longa, Roger Rabbit é um super astro que é incriminado pela morte do dono da Desenholândia. Com a ajuda do detetive Eddie (Bob Hoskins), Roger não só busca provar sua inocência como também salvar toda a Desenholândia!

Tron: Uma Odisseia Eletrônica


Tron: Uma Odisseia Eletrônica já misturava realidade e videogames

Lançado em 1982, Tron: Uma Odisseia Eletrônica traz Jeff Bridges no papel de um desenvolvedor de games que é transportado para o interior do jogo que criou após invadir o computador central de seu ex-chefe. 

A produção fez sucesso com o público e com a crítica, marcando uma geração de cineastas que se inspiraram nos cenários tecnológicos e na trama futurista para suas produções. 

10 Coisas Que Eu Odeio Em Você


10 Coisas Que Eu Odeio Em Você: um ícone das comédias românticas adolescentes

A cena em que Heath Ledger aparece cantando “Can’t Take My Eyes Off You” para Julia Stiles, acompanhado da banda da escola, ainda hoje faz sucesso até mesmo entre aqueles que não viveram os anos 1990. Ela é uma das queridinhas de 10 Coisas Que Eu Odeio em Você.

Lançado em 1999, o filme também traz grandes atores no elenco. Além de Ledger e Julia, Joseph Gordon-Levitt, Larisa Oleynik e David Krumholtz fechavam o time de protagonistas queridinhos da época. 

Disney+ para a GenZ

Sexta-Feira Muito Louca


Sexta-feira Muito Louca representa bem a transição de millennial para GenZ

Independentemente da idade ou da geração, é unânime afirmar que Lindsay Lohan é um ícone do cinema. E em Sexta-feira Muito Louca, de 2003, ela aparece atuando ao lado de ninguém menos do que outra estrela: Jamie Lee Curtis.

Na trama, as duas interpretam mãe e filha que vivem se desentendendo até que algo místico faz com que elas troquem de corpos em um dos dias mais importantes de suas vidas!

Wi-Fi Ralph


Wi-Fi Ralph: Quebrando a Internet é repleto de referências da GenZ

Na animação Wi-Fi Ralph: Quebrando a Internet, Ralph e sua companheira de aventuras Vanellope saem dos fliperamas e embarcam em uma jornada pela World Wide Web

Perdidos no universo da internet, eles estão em busca de uma peça para salvar o jogo de Vanellope, o “Corrida Doce”. Mas claro que até encontrarem, vai rolar muita confusão e vários easter-eggs e referências!

Camp Rock


Camp Rock traz grandes nomes da nova geração

Se o assunto é cultura pop, principalmente a musical, podemos dizer que Demi Lovato e os Jonas Brothers tem seu lugar marcado na História. E boa parte disso se deve ao filme Camp Rock.

Lançada em 2008, a produção traz a atriz e cantora Demi Lovato como uma jovem que finalmente consegue a chance de participar de um famoso acampamento de música. Não à toa, o filme se tornou um dos preferidos de quem está nessa geração: ele mostra todo o talento e carisma de uma das mais festejadas atrizes pela GenZ.

Descendentes


Descendentes mostra que nem todo vilão é malvado porque quer

Todos conhecem os reis, rainhas, príncipes e princesas da Disney. Mas, e os filhos dos vilões

Bem, em Descendentes, de 2015, Carlos, Mal, Evie e Jay, descendentes de Cruella, Malévola, a Rainha Má e Jafar, respectivamente, devem escolher seguir a vida de maldades de seus pais ou optar pela bondade.

A produção é estrelada por importantes nomes da novíssima geração de atores como Dove Cameron, Sofia Carson e Cameron Boyce

j-Hope IN THE BOX


j-Hope IN THE BOX e o fenômeno do K-pop

É certo que a produção j-Hope IN THE BOX, lançada em 2023, é um documentário, e não um filme. No entanto, não há como negar o quanto o BTS e o K-pop fazem sucesso com a GenZ

No especial, j-hope é acompanhado por quase um ano, enquanto produz seu primeiro disco-solo oficial e se prepara para um grande marco em sua carreira: ser o primeiro artista sul-coreano a cantar no palco principal do festival Lollapalooza.  

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