Os 5 filmes sobre o poder da amizade feminina para assistir no Disney+

Conheça cinco sugestões de filmes que mostram que, na vida, quem tem amigas tem tudo!



Já reparou que quando duas garotas se tornam melhores amigas, é como se, basicamente, elas se tornassem uma? Se existe uma coisa poderosa nesse mundo é a amizade feminina. E o catálogo do Disney+ tem vários títulos que provam isso.

Que tal, então, aproveitar para convidar suas maiores amigas para, juntas, curtirem esses divertidos filmes abaixo? Confira a nossa lista!









Red: Crescer é uma Fera e o poder da amizade de escola





Que atire o primeiro “recadinho” quem nunca teve um grupo de amigas na escola daqueles que era inseparável. Pois bem, em Red: Crescer é uma Fera, animação de 2022, a jovem Mei Lee, de 13 anos, também tem suas grandes amigas: Miriam, Abby e Prya.

As quatro fazem tudo juntas. Então, quando Mei Lee de repente se transforma em um panda-vermelho gigante cada vez que suas emoções ficam muito intensas, o trio de best-friends diz a ela que ela não precisa se sentir sozinha.









Abracadabra 2 mostra que até as bruxas podem ter amigas





Na divertida sequência de Abracadabra, de 1993, Becca (Whitney Peak) é uma jovem que faz aniversário na noite de Halloween. E como todos os anos, ela se reúne com as amigas para seu ritual preferido: ler histórias de terror bem nesta data.

No entanto, ela não imaginava que, sem querer, traria as irmãs Sanderson – Winifred (Bette Midler), Sarah (Sarah Jessica Parker) e Mary (Kathy Najimy) – de volta à vida. E depois de 29 anos, elas agora querem vingança!

Caberá, então, à Becca e suas amigas protegerem a cidade de Salem deste perigo. Principalmente depois que a jovem aniversariante também descobre seus próprios poderes mágicos!









Pantera Negra: Wakanda Para Sempre é puro poder feminino





Se amigas unidas já são imbatíveis, imagina então quando elas são guerreiras de Wakanda? Em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, de 2022, um novo perigo ameaça a nação africana.

Para combatê-lo, a Rainha Ramonda (Angela Basset) e sua filha, Shuri (Letitia Wright) contam não apenas com a lealdade das Dora Milaje, mas também com a amizade delas e de outras pessoas igualmente dispostas a se sacrificar pelo bem do país do reino do Pantera Negra.









Capitã Marvel mostra a força que pode vir da amizade





Lançado em 2018, Capitã Marvel conta a história de Carol Danvers (Brie Larson), que sonha em se tornar piloto de avião. Na escola de voo, ela conhece Maria Rambeau (Lashana Lynch).

Duas das poucas mulheres naquele ambiente predominantemente masculino, elas logo se tornam grandes amigas. Danvers, porém, é dada como morta após um acidente – em que ela obtém seus poderes.

Rambeau fica arrasada com a notícia. Contudo, seis anos depois, Carol reaparece, com seus poderes, mas nenhuma lembrança do que passou. Maria, então, ajuda a amiga a recuperar a memória pouco a pouco, unindo-se a ela na luta contra o mal.





A Cor da Amizade mostra que a amizade verdadeira quebra qualquer preconceito





Este divertido filme lançado no ano 2000 já traz uma importante mensagem sobre preconceito. Em A Cor da Amizade, duas garotas de lados opostos do mundo mudam a vida uma da outra.

Mahree (Lindsey Haun) mora na África do Sul com sua família rica. Já Piper Dellums (Susan Danford) é a filha de um congressista americano em Washington, nos Estados Unidos.

Quando Mahree é escolhida para passar um semestre na casa dos Dellums, ela e Piper percebem que não são bem o que cada uma esperava da outra. Cada garota, então, tem de enfrentar as suposições que fez e, assim, aprender o valor da verdadeira amizade.