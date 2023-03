Os 5 melhores filmes de Tim Burton para assistir no Disney+

Conhecido por seus filmes fantásticos e um pouco sombrios, Tim Burton tem várias de suas produções disponíveis no Disney+!





Tim Burton, um dos mestres do cinema fantástico, faz aniversário neste 25 de agosto. De sua mente criativa saíram personagens como Edward Mãos de Tesoura, Frankenweenie e mais nomes inesquecíveis.

Edward – Mãos de Tesoura, um dos maiores clássicos de Tim Burton





Lançado em 1990, Edward – Mãos de Tesoura é uma das mais memoráveis produções de Tim Burton. Com Johnny Depp e Winona Ryder, o longa ainda hoje é de grande importância para a cultura pop.

Dumbo, o live-action da Disney com a assinatura de Tim Burton





O diretor Tim Burton surpreendeu o público ao recontar a clássica história do elefantinho capaz de voar. O live-action de Dumbo (2019) emocionou a todos desde sua estreia no Disney+.

Colin Farrell dá vida a uma ex-estrela circense que descobre que o circo para o qual se dedicou a vida toda está falindo. Ele é designado para cuidar de um filhote de elefante que nasceu com orelhas gigantes – que fazem dele motivo de piada.

Em Frankenweenie, Tim Burton mostra o amor de um menino por seu cão





Prontos para diversão em dose dupla? Isso porque o Disney+ traz as duas versões que Tim Burton fez para Frankenweenie. Uma delas é o curta original, lançado em 1984 com Shelley Duvall no elenco.

Já a segunda versão é um longa feito em stop-motion e lançado em 2012. Ambas contam a história de Victor, que perde repentinamente seu cachorro Sparky.

Alice no País das Maravilhas, o olhar de Tim Burton para outro clássico da Disney





Não foi só a história de Dumbo que ganhou uma versão fantástica assinada por Tim Burton. Alice no País das Maravilhas também foi feita sob a visão do diretor no live-action de 2010.

Com Mia Wasikowska, Johnny Depp e Anne Hathaway no elenco, o filme mostra Alice, agora com 19 anos, retornando ao fabuloso País das Maravilhas em uma aventura.

O Lar das Crianças Peculiares, uma aventura na imaginação de Tim Burton





Eva Green, Asa Butterfield e Rupert Everett estão nesta adaptação do livro “O Lar da Srta. Peregrine Para Crianças Peculiares” (2016), escrito por Ransom Riggs.

Neste filme também de 2016, Tim Burton conduz o público através de uma viagem entre diferentes realidades e tempos alternativos, junto a um mundo mágico – porém secreto – de crianças com poderes extraordinários.

Não deixe de assistir a essas e outras produções que levam a assinatura de Tim Burton no Disney+!