Cancel
NOVIDADES STAR WARS

Os 5 melhores momentos de Ahsoka no universo Star Wars

28 de agosto de 2023
28 de agosto de 2023

Relembre alguns dos mais icônicos momentos protagonizados pela ex-guerreira Jedi.


Para alegria dos fãs do universo Star Wars, a série Ahsoka já estreou seus dois primeiros episódios no Disney+! Com Rosario Dawson no papel principal, a série enfim traz um grupo que muitos queriam ver em live-action: os Rebels

Ahsoka Tano já faz parte do cânone de Star Wars há 15 anos, desde Star Wars: The Clone Wars, de 2008. E de lá para cá, protagonizou episódios memoráveis também na série The Clone Wars, bem como na animação Star Wars Rebels e até em The Mandalorian.

Ou seja: momentos icônicos da personagem é o que não falta! A seguir, relembre alguns deles:


A infância de Ahsoka Tano


O primeiro episódio de Star Wars: Histórias dos Jedi começa com uma fofíssima bebê Togruta que nasce em uma vila acolhedora e alegre. Trata-se de Ahsoka, claro!

Um ano depois, a pequena vai com a mãe para sua primeira caçada e, quando uma situação de perigo acontece, a menina mostra que realmente tem um dom e que será uma excelente guerreira.


O primeiro encontro entre Anakin e Ahsoka


Após ser promovido a Mestre Jedi pelo Conselho, o teimoso Anakin Skywalker também é obrigado a assumir o próprio Padawan. E assim, em Star Wars: The Clone Wars, tanto Anakin quanto o próprio público são apresentados a Ahsoka Tano.

Inicialmente os dois se recusam a criar qualquer tipo de vínculo, mas após batalharem juntos, é dado início a uma longa e intensa jornada para Anakin e para a própria Ahsoka.


Quando Ahsoka abandona a Ordem Jedi


Os princípios de Ahsoka são tão fortes quanto sua personalidade – o que realmente faz dela a Padawan perfeita para Anakin. Assim, quando ela é injustamente acusada de bombardear o Tempo Jedi, sua crença na Ordem Jedi é mais do que abalada: é destruída.

Mesmo depois do verdadeiro culpado ser indicado, é tarde demais. A jovem se recusa a voltar a ser uma Jedi, e parte, deixando seu Mestre e a Ordem Jedi para trás.


O reencontro entre Ahsoka e Darth Vader


Um dos episódios mais emocionantes de Star Wars: Rebels traz o encontro entre Aprendiz e aquele que um dia foi chamado de Mestre. Ahsoka encontra Darth Vader, e bravamente o enfrenta na tentativa de salvar seus amigos.

Mesmo com o capacete danificado, o Lorde das Trevas, no entanto, leva a melhor e Ahsoka desaparece.

Ahsoka The Mandalorian


Ahsoka encontra Din Djarin e Grogu


Anos se passaram até que o caminho de Ahsoka cruzasse com o de um certo caçador de recompensas chamado Din Djarin (Pedro Pascal), que tinha por companhia o pequeno usuário da Força, Grogu.

O improvável trio se une para libertar o povo de Calodan, mas tudo o que Ahsoka quer, na verdade, é encontrar uma única resposta: onde está o Grande Almirante Thrawn?


Veja toda a história de Ahsoka no Disney+


Acompanhe Ahsoka Tano enquanto ela investiga uma perigosa ameaça para uma galáxia ainda frágil. Os primeiros episódios de Star Wars: Ahsoka já estão disponíveis no Disney+!

Quer receber todas as novidades de Star Wars?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set