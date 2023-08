Os 5 melhores momentos de Ahsoka no universo Star Wars

Relembre alguns dos mais icônicos momentos protagonizados pela ex-guerreira Jedi.



Para alegria dos fãs do universo Star Wars, a série Ahsoka já estreou seus dois primeiros episódios no Disney+! Com Rosario Dawson no papel principal, a série enfim traz um grupo que muitos queriam ver em live-action: os Rebels.

Ahsoka Tano já faz parte do cânone de Star Wars há 15 anos, desde Star Wars: The Clone Wars, de 2008. E de lá para cá, protagonizou episódios memoráveis também na série The Clone Wars, bem como na animação Star Wars Rebels e até em The Mandalorian.

Ou seja: momentos icônicos da personagem é o que não falta! A seguir, relembre alguns deles:









A infância de Ahsoka Tano



O primeiro episódio de Star Wars: Histórias dos Jedi começa com uma fofíssima bebê Togruta que nasce em uma vila acolhedora e alegre. Trata-se de Ahsoka, claro!

Um ano depois, a pequena vai com a mãe para sua primeira caçada e, quando uma situação de perigo acontece, a menina mostra que realmente tem um dom e que será uma excelente guerreira.









O primeiro encontro entre Anakin e Ahsoka



Após ser promovido a Mestre Jedi pelo Conselho, o teimoso Anakin Skywalker também é obrigado a assumir o próprio Padawan. E assim, em Star Wars: The Clone Wars, tanto Anakin quanto o próprio público são apresentados a Ahsoka Tano.

Inicialmente os dois se recusam a criar qualquer tipo de vínculo, mas após batalharem juntos, é dado início a uma longa e intensa jornada para Anakin e para a própria Ahsoka.









Quando Ahsoka abandona a Ordem Jedi



Os princípios de Ahsoka são tão fortes quanto sua personalidade – o que realmente faz dela a Padawan perfeita para Anakin. Assim, quando ela é injustamente acusada de bombardear o Tempo Jedi, sua crença na Ordem Jedi é mais do que abalada: é destruída.

Mesmo depois do verdadeiro culpado ser indicado, é tarde demais. A jovem se recusa a voltar a ser uma Jedi, e parte, deixando seu Mestre e a Ordem Jedi para trás.





O reencontro entre Ahsoka e Darth Vader



Um dos episódios mais emocionantes de Star Wars: Rebels traz o encontro entre Aprendiz e aquele que um dia foi chamado de Mestre. Ahsoka encontra Darth Vader, e bravamente o enfrenta na tentativa de salvar seus amigos.

Mesmo com o capacete danificado, o Lorde das Trevas, no entanto, leva a melhor e Ahsoka desaparece.









Ahsoka encontra Din Djarin e Grogu



Anos se passaram até que o caminho de Ahsoka cruzasse com o de um certo caçador de recompensas chamado Din Djarin (Pedro Pascal), que tinha por companhia o pequeno usuário da Força, Grogu.

O improvável trio se une para libertar o povo de Calodan, mas tudo o que Ahsoka quer, na verdade, é encontrar uma única resposta: onde está o Grande Almirante Thrawn?









Veja toda a história de Ahsoka no Disney+



Acompanhe Ahsoka Tano enquanto ela investiga uma perigosa ameaça para uma galáxia ainda frágil. Os primeiros episódios de Star Wars: Ahsoka já estão disponíveis no Disney+!