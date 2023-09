Os 5 momentos incríveis de Sabine Wren no universo Star Wars

A personagem é interpretada na série em live-action Ahsoka por Natasha Liu Bordizzo. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!



A guerreira mandaloriana Sabine Wren conquistou o público desde sua participação na série animada Star Wars Rebels. Agora, no Disney+, ela segue brilhando sob a interpretação da atriz Natasha Liu Bordizzo na nova série da Lucasfilm, Ahsoka.

Artista do grafite e perita em explosivos, Sabine é um daqueles personagens incrivelmente interessantes do universo criado por George Lucas. Duvida? Então confira a seguir cinco momentos em que Wren mostrou ser incrível em Star Wars:









A explosão de cores de Sabine Wren em Star Wars Rebels



Se tem uma coisa que Sabine sabe fazer – e faz com estilo – é explodir as coisas, a ponto de ser difícil escolher uma explosão apenas. Então, nada melhor do que a sua primeira, justamente a que marca sua apresentação ao público.

A guerreira dispara diversas bombas de tinta, enchendo os céus de cores – e colorindo os stormtroopers em tons de roxo que até que os deixaram bem mais interessantes, não?









Já se perguntou quem criou o símbolo da Rebelião? Adivinha…



Já dissemos que Sabine é uma artista? Isso fica claro em diferentes momentos dela no universo Star Wars, desde sua constante mudança de cor de cabelo à arte que ela exibe em sua armadura de Beskar.

E como toda boa artista, ela gosta também de exibir seu trabalho por onde fosse. Para isso, ela marca os locais por onde passa em suas missões com sua marca: o Starbird. Esse importante sinal, com o tempo, tornou-se o símbolo da Rebelião.









Quando Sabine aprende a manejar o Darksaber



Manejar o Darksaber pode parecer uma missão simples para uma guerreira mandaloriana tão habilidosa quanto Sabine Wren. Contudo, dominar o poderoso sabre de luz foi um verdadeiro teste físico, mental e mesmo político para ela.

Enquanto era treinada pelo Jedi Kana Jarrus para manejar a lâmina, ela enfrentou dolorosas recordações do passado e a culpa que elas traziam. Contudo, Sabine provou ser digna de carregar o fardo do Darksaber.









O ataque liderado por Sabine Wrein



A temporada 4 de Star Wars Rebels começa com força total, e Sabine é a responsável. Isso porque é ela quem vai à frente das forças de resistência mandalorianas ao atacar um posto avançado do Império.

Nada mais emocionante do que ouvir o grito de “Avançar!” para, em seguida, vê-la no campo de batalha, empunhando o Darksaber com uma mão e uma arma blaster na outra.









Quando Sabine mostra a que veio em Ahsoka



Logo no primeiro episódio da série Ahsoka, duas sequências mostram que Sabine Wren (vivida no live-action por Natasha Liu Bordizzo) realmente não está para brincadeira.

Uma é quando ela acelera uma speed biker a toda simplesmente porque não está interessada em dar discurso em uma cerimônia em Lothal – e ainda desafia os seguranças do lugar.

A outra é quando ela enfrenta o dróide HK e Shin Hati (Ivanna Sakhno), que tentam recuperar o mapa que está com ela. Sabine é uma ótima guerreira, mas Hati também é páreo duro.

E assim, fica claro que se Ahsoka Tano (Rosario Dawson) e seus amigos quiserem encontrar Thrawn e Ezra, existem ameaças muito reais no caminho.





Acompanhe a jornada de Sabine Wrein em Star Wars: Ahsoka no Disney+



Os primeiros episódios de Ahsoka já estrearam no Disney+. Acompanhe a ex-Jedi Ahsoka Tano e sua luta para defender uma ainda frágil República de um terrível perigo emergente.

Semanalmente, sempre às terças-feiras, um novo episódio dessa emocionante aventura Star Wars estreia no streaming. Não perca!