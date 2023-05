Os 5 momentos mais memoráveis de Peter Pan & Wendy

No Disney+, você pode rever personagens marcantes e a Terra do Nunca. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!





Peter Pan & Wendy está emocionando os fãs da clássica história com momentos que combinam ação, drama e aventura, no Disney+.

Reveja cinco momentos épicos do filme, que traz ainda a revelação do passado surpreendente do malvado Capitão Gancho (Jude Law).







1. Peter Pan e Tinker Bell surpreendem Wendy e seus irmãos



Uma janela se abre e uma fada começa a voar pelos cômodos: o momento em que Tinker Bell (Yara Shahidi) e Peter Pan (Alexander Molony) surpreendem Wendy (Ever Anderson) e seus irmãos é único.

Quando Tinker Bell joga seu pó de fada em Wendy, que está descansando, os irmãos a pegam com as mãos, pensando que ela é um "inseto". Nesse momento, Peter Pan irrompe pela janela com sua espada como um sinal de alerta!

"Como você é real? O que está fazendo aqui?", pergunta Wendy surpresa, ao que Peter responde: "Primeiro, temos que tirar você daqui e, segundo, vim em busca da minha sombra". Esse é apenas o começo de grandes aventuras!





2. A fascinante jornada para a Terra do Nunca



"Eu sempre sonhei em voar", diz Wendy enquanto todos os personagens se preparam para embarcar em uma grande jornada saindo da janela do quarto. "Você só precisa pensar em momentos felizes", diz Peter, que tenta encorajá-los.



Com um pouco de pó de fada e fechando os olhos, Wendy e seus irmãos voam para o céu. O que se segue é uma viagem maravilhosa para a Terra do Nunca, lar de personagens incríveis.





3. O plano de Peter Pan para atacar o navio do Capitão Gancho



"Agora me ouça com atenção. Eu vou na frente, você fica atrás e nós o atacaremos, da proa à popa. Eles nunca nos verão chegando. Lembre-se, você pode atacar qualquer pirata, mas o Gancho é meu".



Essas são as instruções dadas por Peter Pan a Wendy, Tinker Bell e seus irmãos diante do ataque iminente ao navio do Capitão Gancho.

No entanto, nem tudo sai como eles esperavam: uma bala de canhão do navio pirata faz o grupo de amigos aventureiros voar pelos ares e eles acabam sendo derrubados.







4. O encontro de Wendy com os Meninos Perdidos



"Você é a Wendy que conhece as histórias?", pergunta uma das crianças. Eles só querem saber se ela é a Wendy que Peter Pan procurava, e não uma impostora.



Eles são os Meninos Perdidos e Wendy explica que não atacou Peter Pan. Quando o grupo de crianças olha pelo telescópio para o mar, consegue ver os irmãos mais novos de Wendy em um navio pirata. Será que eles estão em perigo?





5. Peter Pan x Capitão Gancho



Peter Pan e Capitão Gancho se encontram em uma caverna onde os piratas estão mantendo os irmãos de Wendy como reféns, acorrentados.



Depois de derrotar os inimigos, Peter fica cara a cara com seu principal rival. "Prepare-se para o seu fim", diz Peter.



Em seguida, os dois oponentes se enfrentam com espadas em cima de um barco, enquanto Tinker Bell tenta tirar a concentração de Gancho.

Será esse o fim de Peter Pan? Gancho está preparado para atacá-lo com sua espada enquanto ele está desarmado. No entanto, um grande crocodilo emerge da água e faz o capitão voar pelos ares. O



? Gancho está preparado para atacá-lo com sua espada enquanto ele está desarmado. No entanto, um grande crocodilo emerge da água e faz o. O vilão consegue fugir... Mas certamente foi uma batalha vencida por Peter Pan e seus amigos!