Os 5 momentos surpreendentes de Abracadabra 2 

O Halloween é o momento perfeito para ver as irmãs Sanderson voltando a Salem. Descubra 5 motivos para assisti-las no Disney+. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Foram 29 anos desde a estreia de Abracadabra, o filme estrelado pelas irmãs Sanderson, até sua sequência, Abracadabra 2, disponível exclusivamente no Disney+.

Nesta nova história, além de ver Bette Midler, Kathy Najimy e Sarah Jessica Parker novamente em seus papéis icônicos como Winifred, Mary e Sarah Sanderson, há outros momentos de Abracadabra 2 que são surpreendentes, emocionam ou simplesmente fazem chorar de rir.



Quer saber quais são eles? Confira o nosso top 5 de momentos surpreendentes de Abracadabra 2:





1) A fuga das irmãs Sanderson para o Bosque Proibido







O nome por si só já seria suficiente para se saber que este não é um lugar confiável, mas as irmãs Sanderson não têm escolha a não ser se refugiar lá quando a cidade se volta contra elas. Esse momento é mostrado na primeira parte da nova produção.

No entanto, as três irmãs acabam sendo uma presa fácil para a Mãe Bruxa (Hannah Waddingham), que parte para cima delas, mas decide não acabar com a vida das garotas por acreditar que elas também podem se tornar feiticeiras.Em seguida, a Mãe Bruxa decide presenteá-las com seu livro de feitiços e contar mais sobre a floresta, um lugar sagrado para todas as mulheres com poderes mágicos.



2) As irmãs Sanderson se encantam com a… farmácia

Esta é, sem dúvida, uma das cenas mais engraçadas do filme. As três bruxas voltam decididas com a intenção de caçar novas crianças para “absorver” sua juventude e, assim, permanecerem eternamente belas.

No entanto, elas são novamente enganadas pelas adolescentes. Em uma farmácia (onde ficam maravilhadas com sua iluminação "fluorescente"), o trio de bruxas bebe e come (quase que literalmente) frascos de cremes antienvelhecimento, máscaras faciais e outros produtos de beleza.

Elas fazem isso depois que Becca (Whitney Peak) e Izzy (Belissa Escobedo) garantem que os potes contêm almas de crianças e rejevenescem.



3) Raios, raios e mais raios







Se o público pensava que Winnie era a única capaz de lançar raios poderosos em seus inimigos, há uma grande surpresa quando Sarah, Mary e até Becca mostram que dominam o mesmo tipo de magia.



4) A decisão mais sensata (e emocionante) de Winifred

Em seu ambicioso plano de se tornar uma bruxa superpoderosa, Winifred esqueceu de ler o aviso no livro dos feitiços sobre as consequências que ela teria por realizar a Magicae Maxima (o Feitiço do Poder).

Quando ela perde a coisa mais preciosa de sua vida, a Sanderson mais velha pede ajuda a Becca. Tudo termina com uma mensagem poderosa sobre a importância da irmandade entre as mulheres.



5) Salem tem mais de uma vela da Chama Negra







Para completar as surpresas de Abracadabra 2, há uma cena pós-créditos. Nela, Gilbert (Sam Richardson) mostra que conserva uma outra vela da Chama Negra. Será que terão mais aventuras das irmãs Sanderson a caminho?