Os 5 motivos para ver Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania agora mesmo no Disney+

Esta é uma semana especial para os fãs da Marvel Studios! Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, o filme que dá início à Fase 5 do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), acabou de chegar ao Disney+.

O novo filme prepara o terreno para os futuros títulos do UCM e transporta Scott Lang/Homem-Formiga (Paul Rudd), Hope Van Dyne/Vespa (Evangeline Lilly), Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), Hank Pym (Michael Douglas) e Cassie Lang (Kathryn Newton) para o Reino Quântico, onde eles enfrentam novos e grandes perigos.

Aqui estão cinco motivos para assistir a Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania no serviço de streaming.





1) Você vai curtir o retorno de Scott Lang e Hope Van Dyne



Após os eventos de Vingadores: Ultimato (2019), Scott Lang publica um livro no qual relata os desafios que superou como super-herói.

Agora, ele leva uma vida tranquila com sua família. Seu relacionamento com Hope Van Dyne se fortaleceu com o tempo, mas em breve eles terão que rever o que construíram até agora.

Ambos terão que tirar a poeira de seus trajes porque uma nova ameaça se aproxima da dupla (e de sua família também) quando Cassie descobre uma maneira de viajar de volta ao Reino Quântico.





2) Você conhecerá o novo grande mundo do UCM: o Reino Quântico



Nos dois filmes anteriores da franquia, o Homem-Formiga e a Vespa deram ao público um pequeno vislumbre do Reino Quântico. Dessa vez, é diferente, pois sua jornada os levará a áreas muito mais profundas, habitadas por civilizações poderosas e até então desconhecidas.

O Reino Quântico é um mundo que veio para ficar e definirá os próximos acontecimentos do UCM.

"Acho que o Reino Quântico é uma ideia tão grande quanto qualquer outro mundo que exploramos no UCM até o momento. É um mundo em si, assim como Asgard, Wakanda ou o mundo das artes místicas em Doutor Estranho. Ter a oportunidade de criar algo em uma escala tão grande foi muito interessante e também um grande desafio", disse o produtor do filme, Stephen Broussard, em comunicado oficial.





3) Janet Van Dyne assume um papel fundamental no futuro do Reino Quântico e de sua família





Janet Van Dyne é a parceira de Hank Pym e mãe de Hope. Em Homem-Formiga (2015), ela é apresentada como a primeira mulher a usar o traje da Vespa, embora seu paradeiro seja desconhecido, pois Janet acaba se perdendo no vasto território do Reino Quântico durante uma missão.

Felizmente, a personagem consegue ser resgatada em Homem-Formiga e a Vespa (2018) e retorna para sua família.

Em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, é revelado o que aconteceu com ela durante o período em que esteve fora.





4) Os efeitos especiais e o figurino são surpreendentes



Liderada por Sammy Sheldon Differ, uma talentosa equipe de figurino trabalhou com o supervisor de efeitos de figurino Ivo Coveney para trazer para a tela os efeitos que os cineastas buscavam em termos de tecnologia.

Na história, os personagens escondem seus trajes; ativando, ampliando e encolhendo-os a qualquer momento.

Coveney afirmou que uma média de 50 artistas trabalharam em cada figurino do início ao fim, durante cerca de 12 semanas, segundo comunicado oficial.





5) A trilha sonora de Christophe Beck é cativante





Christophe Beck está de volta: o compositor das músicas de Homem-Formiga e Homem-Formiga e a Vespa criou a trilha sonora do novo filme. Dessa vez, Beck revisitou as composições dos filmes anteriores.

"O Homem-Formiga, a Vespa e Hank Pym têm seus próprios temas [musicais], que já estão estabelecidos, e são muito usados em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania. Era importante conectar esse filme musicalmente com os outros para seguir uma linha temática. Continuo a usar uma métrica irregular, algo que estabeleci nos dois primeiros filmes", disse o compositor, de acordo com comunicado oficial.

Na mesma linha, foram criadas melodias exclusivas que diferenciam a nova história das anteriores, especialmente considerando que ela se passa em um mundo que não havia sido explorado até agora.

Assista agora mesmo a Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania no Disney+