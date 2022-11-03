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NOVIDADES MARVEL

Os 5 pontos-chave sobre Shuri em Pantera Negra

3 de novembro de 2022
3 de novembro de 2022

Reveja fatos importantes sobre a brilhante cientista que desempenha um papel fundamental nos filmes da Marvel Studios. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!  


Em Pantera Negra, conhecemos T'Challa (Chadwick Boseman) e Wakanda, a poderosa nação protegida pela magia e força de seus guerreiros, pois é o único lugar do mundo onde se encontra o vibranium.

Shuri (Letitia Wright), irmã do protagonista, desempenha um papel central no tratamento desse metal precioso, pois o utiliza para construir armas e confeccionar o traje usado pelo super-herói da Marvel Studios.

A seguir, reveja 5 fatos sobre a jovem e inteligente inventora que mais uma vez terá um papel fundamental em Pantera Negra: Wakanda para Sempre, que estreia no dia 10 de novembro nos cinemas brasileiros.

Pantera Negra


1) Shuri é a cientista-chefe de Wakanda

Detentora de uma das mentes mais brilhantes do mundo, Shuri é, sem dúvida, a cientista-chefe de Wakanda, uma posição que ela preza muito mais do que seu status de princesa.


2) Shuri melhora o traje de Pantera Negra

No longa-metragem de 2018, a jovem apresentou ao rei T'Challa as melhorias que fez em seu traje de Pantera Negra, que é feito com o metal vibranium (que o torna indestrutível).

Pantera Negra


3) Shuri criou um automóvel que pode ser conduzido à distância

Durante uma missão na Coreia do Sul, Shuri ajudou seus amigos tornando-se motorista “remota”. Ela criou um simulador que lhe permitiu pegar o volante de seu laboratório em Wakanda e dirigir o carro a enormes distâncias do local onde a ação acontecia.


4) Shuri luta com suas manoplas de vibranium

Quando se trata de defender Wakanda dos inimigos, Shuri não fica de braços cruzados e vai para o campo de batalha. Quando Killmonger (Michael B. Jordan) tenta dominar a nação, ela empunhou suas manoplas de vibranium e saiu atirando contra as forças invasoras.

Pantera Negra


5) Shuri usa a tecnologia para operar o Visão

Em Vingadores: Guerra Infinita (2018), Shuri é a encarregada de usar seu conhecimento e tecnologia para extrair a Joia da Mente da testa do Visão e assim evitar que ele caia nas mãos de Thanos.

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