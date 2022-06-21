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5 segredos de Ewan McGregor durante as gravações de Obi-Wan Kenobi

21 de junho de 2022
21 de junho de 2022

Conheça algumas curiosidades sobre os bastidores da participação de Ewan McGregor na série do universo Star Wars.


Falta pouco para o público descobrir os destinos de Kenobi e da pequena princesa Leia no capítulo final de Obi-Wan Kenobi. Com Ewan McGregor de volta ao papel do Mestre Jedi, essa história Star Wars já deixa saudades entre os fãs.

Para que o clima de despedida não tome conta do ambiente, confira a seguir algumas curiosidades e segredos de Ewan McGregor durante as gravações da série:

Obi-Wan Kenobi


Ewan McGregor imitava o som dos sabres de luz nos bastidores Obi-Wan Kenobi

Não é preciso ser fã do universo criado por George Lucas para, ao menos uma vez na vida, ter imitado o som de um sabre de luz. E com o ator escocês não foi diferente.

Ainda durante as gravações da trilogia pré-sequência de Star Wars, o ator já havia comentado que tinha o hábito de fazer os sons do sabre durante os ensaios das cenas de luta. E a mania se repetiu em Obi-Wan Kenobi: “É impossível não fazer! E se você não está fazendo isso em alto e bom som, certamente está fazendo na sua cabeça”, declarou o ator, com muito humor.

Obi-Wan Kenobi


Ewan McGregor se inspira no olhar de Alec Guiness, o Obi-Wan Kenobi “original”

McGregor contou, em entrevista, que sempre se inspirou em Alec Guinness — o intérprete de Obi-Wan Kenobi na trilogia clássica — ao viver o personagem. Principalmente no olhar que o ator fazia durante a interpretação. “Tudo vem de Alec Guinness. Ele tem um certo humor escondido por trás de seus olhos, um brilho constante. Eu sempre tento pensar nele", disse o ator.

O fato de estar mais maduro também influenciou na forma como Ewan se conectava ao personagem: “Chegar mais perto da idade de Alec foi interessante. O Obi-Wan de Alec Guinness é uma figura solitária. Ele mora no deserto, sozinho, e acho que meu Obi-Wan está um pouco mais perto disso agora", diz.

Obi-Wan Kenobi


Ewan McGregor praticava muito para alcançar “a voz” de Obi-Wan Kenobi

Não foi apenas o olhar do ator indicado ao Oscar® Alec Guinness que inspirou McGregor. O ator também confessou que treinou bastante para alcançar o tom de voz de Guinness, que ficou tão marcado na mente dos fãs.

Segundo o escocês, fazer um sotaque britânico genérico não estava funcionando para conseguir o tom de voz que queria na trilogia prequela: “Felizmente, tínhamos meses antes de começarmos a filmar, então, fiz minha lição de casa com Alec Guinness, e meu trabalho nos filmes anteriores. Quando vivi Obi-Wan novamente, senti que ele sempre esteve lá, pronto para sair novamente. Sua voz só precisava de um pouco de trabalho”, confessa McGregor.

Obi-Wan Kenobi e Anakin


O reencontro com Hayden Christensen foi marcante para Ewan McGregor

Os fãs de Star Wars ficaram extremamente felizes com a notícia de que Hayden Christensen voltaria a viver Anakin Skywalker/Darth Vader em Obi-Wan Kenobi. Mas eles não foram os únicos!

O próprio Ewan McGregor também contou se emocionar com as novas cenas entre ele e Christensen. Isso porque os dois ficaram muito amigos durante as gravações dos episódios I, II e III, mas perderam contato com o tempo.

As gravações da nova série se tornaram o motivo perfeito para a velha dupla de amigos se reconectar. “Algo muito peculiar aconteceu. Quando atuamos juntos, entramos em uma espécie de túnel do tempo. Ao olhar para ele no set, era como se os 17 anos não tivessem se passado”, disse McGregor.

C3PO e R2D2


Ewan McGregor tem apenas um filme favorito dentro de toda saga Star Wars

Para muitos admiradores de Star Wars é difícil eleger um único filme como favorito. Mas essa escolha é bem simples para Ewan McGregor:

Star Wars: Uma Nova Esperança. Ele mudou minha vida de muitas maneiras. Sem o filme que começou tudo não haveria Obi-Wan Kenobi. Quando criança, assistindo a esse filme, e quando ouço as palavras ‘Star Wars’, sempre penso em C-3PO e R2-D2 atravessando o deserto. Essa é a primeira imagem”, descreve o ator.

Acompanhe todos os episódios de Obi-Wan Kenobi com exclusividade no Disney+. O episódio final desta incrível história estreia nesta quarta-feira, 22 de junho, às 4h, somente no serviço de streaming. 

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