Os 6 curtas clássicos de Mickey e seus amigos para celebrar os 100 anos da Disney

Veja Mickey, Minnie, Pateta e outros personagens passando por divertidas situações nestes curtas que chegaram ao Disney+.

O Mickey está em festa com os 100 anos da Disney, comemorado agora em 2023! Curtas-metragens inéditos das décadas de 1920, 30, 40 e 60 agora estão disponíveis no Disney+ com muitas aventuras do famoso personagem e também de figuras inesquecíveis como Minnie e Pateta.

Confira, abaixo, seis curtas clássicos do Mickey e outros personagens queridos dos fãs que chegaram ao serviço de streaming e aproveite para celebrar este centenário!









Aquamania (1961): Pateta, um entusiasta do esqui aquático, está pronto para ensinar a seu filho a magia do esporte. No entanto, ele acidentalmente acaba indo parar no meio de uma corrida. Em seu caminho para a vitória, Pateta encontra um polvo infeliz e dá uma volta em uma montanha-russa.





Dia de Banho (1946): O gato da Minnie, Fígaro, é o centro das atenções nesse curta. Depois de receber um banho de sua doce companheira, ele encontra um grupo de gatos de rua, ganha um jogo e é recompensado com outro banho!





Arranhando o Céu (1933): Mickey opera uma escavadeira em um canteiro de obras onde Minnie vende marmitas e Bafo é o mestre de obras. Quando Bafo extrapola os limites no seu comportamento, Mickey tenta socorrer Minnie, levando a uma perseguição pela estrutura de aço do prédio com um desfecho fascinante.





Fígaro e Frankie (1947): o gato da Minnie, Fígaro, tenta tirar um cochilo, mas o canário Frankie insiste em cantar. Uma briga cria confusão entre os três.







Ginástica Patética (1949): o Pateta decide melhorar seu condicionamento físico com a ajuda de pesos, barras de flexão e outros aparelhos de ginástica. No processo, ele quebra o piso, é jogado para o outro lado da sala e cai pela janela!





A Dança dos Esqueletos (1929): um alegre quarteto de esqueletos sai do cemitério para dançar a noite toda nesse curta repleto de piadas com animais e que tem até um esqueleto sendo feito de xilofone.





E aí, qual curta clássico você vai ver primeiro? Boa diversão no Disney+!