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Os 6 filmes com cachorros para emocionar os amantes dos animais

26 de dezembro de 2022
26 de dezembro de 2022

Difícil vai ser não chorar com essas histórias caninas no Disney+, quer apostar? 


Se tem uma coisa que emociona até o mais gélido coração é um bom filme de cachorro. Afinal, esses animais tocam qualquer fã disposto a desfrutar de uma verdadeira história de aventura e amizade.

Os peludinhos de quatro patas enchem não apenas a casa de alegria, mas também o catálogo Disney+. Leais, companheiros e incondicionais: não perca esta seleção de seis filmes com cachorros no streaming!

6 filmes com cachorros no Disney +


Marley e Eu

- Marley e Eu (2008): difícil falar em filmes de cachorro e não recordar imediatamente das aventuras que o labrador Marley aprontou com seus tutores e companheiros fiéis. Uma trama de amor inspirada no livro homônimo que fez muita gente chorar ao redor do mundo.

- Meu Melhor Amigo (2005): este filme, baseado no livro com o mesmo nome, conta a história da ligação entre uma menina solitária e um filhote amoroso a quem ela chama de Winn-Dixie.

- Amigos Para Sempre (1995): Angus McCormick (Jesse Bradford), de 16 anos, chega à costa Noroeste do Pacífico depois que uma tempestade no mar o separou de seu pai. Ele só tem suas artimanhas e um fiel amigo canino para sobreviver.

- Iron Will – O Grande Desafio (1994): enfrentando uma crise financeira após a trágica morte de seu pai, a única esperança de Will (Mackenzie Astin) é entrar em uma cansativa corrida de cães de trenó e ganhar o prêmio – uma grande quantia em dinheiro.

Benji, o Caçado

- Benji, o Caçado (1987): Benji, o cãozinho mais popular do mundo, enfrenta seu maior desafio quando um acidente com um barco de pesca o deixa na selva da América do Norte.

- Meu Leal Companheiro (1961): aproveite a história real e única de um terrier chamado Bobby e seu longo relacionamento com um pastor de bom coração. Esta é uma amizade que não termina nem com a morte de seu dono.

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