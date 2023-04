Os 6 filmes com Ewan McGregor, o ator que interpreta Obi-Wan Kenobi em Star Wars

Ewan McGregor se destaca no catálogo do Disney+ com filmes de diversos gêneros, como drama, comédia, ação e aventura. Descubra quais são essas produções!



Ewan McGregor surpreendeu a todos com sua volta para Obi-Wan Kenobi, a esperada série do Disney+. No entanto, o ator não deixou sua marca somente na franquia Star Wars, mas também em diversas produções disponíveis no serviço de streaming.

Para conhecer mais o trabalho de McGregor, não deixe de assistir aos títulos a seguir disponíveis no Disney+, que incluem desde filmes dramáticos até comédia, ficção e aventura.





Filmes com Ewan McGregor no Disney+







Christopher Robin, um reencontro inesquecível (2018): nessa história, Ewan é Christopher, um adulto muito focado em sua carreira e que acabou perdendo o rumo da prórpia vida. No entanto, seu velho amigo Winnie the Pooh se reencontra com ele para fazê-lo lembrar como voltar a sorrir!





A Bela e a Fera (2017): a história e os personagens amados pelo público ganham vida em um dos contos de fada mais queridos pelo público. Aqui, McGregor é Lumière na fantástica viagem de Bella (papel de Emma Watson), uma jovem que precisa resgatar seu pai das garras de Fera (vivido por Dan Stevens), que o mantém refém em seu castelo.









Robôs (2005): conta a história de Rodney Lataria (McGregor), um aspirante a inventor que viaja para a Cidade Robô para conhecer seu ídolo – o Grande Soldador. Em sua viagem, ele faz novos amigos e se encontra com o malvado Dom Aço. Acompanhe essa fascinante travessia!





Star Wars: A Ameaça Fantasma (1999): descubra como o aprendiz de Jedi Obi-Wan Kenobi (McGregor) e seu mestre Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) descobrem Anakin (Jake Lloyd), um menino escravizado de apenas 9 anos de idade extremamente poderoso na Força.









Star Wars: Ataque dos Clones (2002): nessa produção, Anakin, Padmé (Natalie Portman) e Obi-Wan Kenobi se encontram envolvidos no movimento separatista e no início das Guerras Clônicas.





Star Wars: A Vingança dos Sith (2005): o herói Jedi Anakin é seduzido pelo lado escuro da Força para se transformar em Darth Vader, o novo aprendiz do Imperador. Os Jedi foram vencidos, obrigando Obi-Wan Kenobi e o mestre Jedi Yoda a se esconderem.





Acompanhe essas e outras produções exclusivamente no Disney+!