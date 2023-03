Os 6 filmes da década de 2010 que você não sabia que estão no Disney+

Sequências e histórias novas são uma marca da Disney na década de 2010. Conheça filmes para adicionar à sua lista!



A Disney produz grandes clássicos do cinema há décadas e, entre os anos 2010 e 2019, não foi diferente. De sequências a histórias novas, muitos filmes dessa época estão disponíveis no Disney+.

Se você busca longas-metragens que agradam tanto crianças quanto adultos, não pode perder a lista especial, a seguir:





6 filmes da década de 2010 no Disney+





Enrolados







A Disney trouxe uma nova visão a uma das histórias mais graciosas e conhecidas do público. Nesta animação de 2010, Flynn Rider (voz de Zachary Levi), é o bandido mais procurado (e encantador) do reino, que se esconde em uma misteriosa torre.

Ele só não esperava encontrar ali a Rapunzel (voz de Mandy Moore), uma garota com 21 metros de cabelo dourado e mágico. Juntos, os dois partem em uma jornada épica cheia de super-heróis, acontecimentos surpreendentes e muitas risadas.





O Bom Dinossauro





E se o asteroide que mudou para sempre a vida na Terra não tivesse atingido o planeta e os dinossauros nunca tivessem sido extintos, como seria a relação entre esses répteis gigantes e os humanos?

É esse o questionamento que O Bom Dinossauro, lançado em 2015, faz, levando a audiência a uma viagem extraordinária pelo mundo dos dinossauros com um apatossauro chamado Arlo (voz de Raymond Ochoa) e seu fiel amigo humano Spot (dublado por Jack Bright).





Universidade Monstros







A Disney e a Pixar apresentaram, em 2013, a divertida e fascinante história de como os monstros Mike (voz de Billy Cristal) e Sulley (voz de John Goodman) se conheceram e se tornaram grandes amigos na animação Universidade Monstros.

Junte-se a essa dupla em seu primeiro semestre na universidade, anos antes dos acontecimentos de Monstros S.A. (2001).





Viva - A Vida é uma Festa





Viva - A Vida é uma Festa estreou em 2017 e emocionou o mundo com a história de Miguel (voz de Anthony Gonzalez). O garoto sonha em se tornar um músico consagrado como o seu grande ídolo, Ernesto de la Cruz (voz de Benjamin Bratt).

Desesperado para mostrar seu talento, Miguel vai à pitoresca Terra dos Mortos e conhece Héctor (voz de Gael García Bernal), com quem parte em uma aventura mágica nesse filme inspirado na cultura mexicana.





Christopher Robin: Um Reencontro Inesquecível







Pooh (voz de Jim Cummings) abre uma porta mágica em Londres e encontra a versão adulta do seu grande amigo Christopher Robin (Ewan McGregor).

Ele se tornou uma pessoa bem diferente daquela criança que Pooh conheceu. Christopher agora é um homem preso ao trabalho, sem tempo para a família e que, praticamente, se esqueceu da infância mágica que teve.

No entanto, tudo isso está prestes a mudar com o filme Christopher Robin: Um Reencontro Inesquecível que foi lançado nos cinemas em 2018 e está disponível no Disney+.





Togo





Baseado em uma história real, este filme de 2019 acompanha Leonhard Seppala (Willem Dafoe) e seu fiel cão de trenó Togo em uma aventura emocionante e inspiradora na perigosa tundra do Alasca.

O motivo? Transportar um soro antitoxina a uma pequena cidade. Embarque nessa jornada com eles pelo Disney+!