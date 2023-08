Os 6 filmes e séries com Steve Martin para ver no Disney+ e Star+

Filmes de comédia e uma série atual de muito sucesso estão entre os trabalhos de Steve Martin que você pode conferir com o Combo+.

De todos os comediantes de Hollywood, Steve Martin, certamente, está entre os mais conhecidos e queridos do público.

O astro teve seu primeiro papel em 1967, em uma série de televisão e, com o passar dos anos, foi conquistando cada vez mais espaço.

Confira abaixo os filmes e séries dos dois serviços de streaming que contam com o ator no elenco.

Confira abaixo os filmes e séries dos dois serviços de streaming que contam com o ator no elenco.





Os filmes de Steve Martin para se divertir no Disney+





Muppets: O Filme (1979): Martin faz uma participação no clássico filme dos Muppets como o garçom que atende os personagens Kermit (voz de Jim Henson) e Miss Piggy (Frank Oz). Esse foi um dos primeiros papéis do ator em um longa-metragem.









Fantasia 2000 (2000): o filme é uma versão moderna do clássico Fantasia (1940), e traz várias sequências musicais misturadas com animações e imagens em live-action. Martin tem uma participação hilária tentando tocar violino na introdução da obra.









Doze é Demais (2003): em um dos seus papéis mais divertidos, Martin intepreta Tom, um pai que precisa conciliar o novo emprego com a responsabilidade de cuidar dos seus doze filhos! Obviamente, a situação rende muitas confusões e gargalhadas.



Doze é Demais 2 (2005): na continuação da comédia de 2003, Tom faz uma viagem de verão com sua família. O que era para ser as férias dos sonhos logo se torna palco de muitas encrencas e, assim como no primeiro filme, as risadas são garantidas.







Os filmes e séries de Steve Martin para se divertir no Star+









A Casa Caiu (2003): Peter (Steve Martin) combina um encontro romântico pela internet. Ele acreditava estar saindo com sua alma gêmea, mas é surpreendido por Charlene (Queen Latifah), uma ex-presidiária que fingiu ser advogada para chamar a atenção de Tom na internet. É o início de uma relação inesperada e muito divertida entre os dois.







Only Murders in The Building (2021-2023): além de atuar, Steve Martin também é criador e roteirista de uma das séries mais aclamadas do momento! A história tem como protagonistas Mabel (Selena Gomez), Oliver (Martin Short) e Charles (Steve Martin). O trio é obcecado por investigar casos de assassinato e, na temporada 3, há um novo mistério a ser desvendado: a morte do ator Ben Glenroy (Paul Rudd). A cada terça-feira, um episódio novo estreia no Star+!





