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Os 6 filmes e séries do Disney+ que se passam na água

22 de março de 2023
22 de março de 2023

Confira algumas produções disponíveis no Disney+ em que a água serve de cenário para a história de personagens encantadores.


O Dia Mundial da Água foi criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) e é comemorado a cada 22 de março, servindo como data de conscientização sobre a importância desse recurso natural.

Mas o que o cinema tem a ver com isso? Tudo! Se você parar e pensar, vai ver que a água é o cenário para grandes histórias e personagens que te acompanham desde a infância.

Muitos deles estão no Disney+! Confira uma lista com seis filmes e séries cuja história se passa na água.

A Pequena Sereia


A Pequena Sereia

A lista não poderia começar de outra maneira. A Pequena Sereia (1989) é uma animação clássica que faz o espectador mergulhar em uma história encantadora e mágica.

A protagonista é Ariel, uma sereia que se apaixona pelo Príncipe Eric e, decidida a explorar a superfície, faz um acordo com Úrsula, a bruxa malvada do mar. O problema é que, ao fazer isso, ela acaba colocando a sua vida e o reino do pai, o Rei Tritão, em perigo.

Uma nova versão live-action de A Pequena Sereia chega aos cinemas no dia 25 de maio, com Halle Bailey no papel de Ariel. Enquanto o filme não estreia, divirta-se com a animação no Disney+!

Atlantis: O Reino Perdido


Atlantis: O Reino Perdido

Uma equipe de arqueólogos e exploradores liderada pelo historiador Milo Thatch embarca em um submarino e vai fundo nos mistérios do mar em busca do lendário reino perdido de Atlantis.

Ao chegarem lá, eles descobrem uma cidade subaquática de tecnologia avançada e muitas riquezas. Quando o reino é ameaçado, o objetivo da missão torna-se protegê-lo.

Depois de assistir a Atlantis: O Reino Perdido (2001), aproveite para ver a sua continuação, Atlantis 2: O Retorno de Milo (2003), também disponível no Disney+.

Procurando Nemo 


Procurando Nemo 

Assim como A Pequena Sereia, Procurando Nemo (2003) é um clássico que encantou - e encanta até hoje - diferentes gerações.

A jornada do peixe-palhaço Marlin e da tagarela Dory para resgatar o pequeno Nemo é inesquecível e leva o público para uma verdadeira aventura embaixo d’água com tubarões, água-vivas, minas explosivas e uma enorme baleia azul.

No Dia Mundial da Água, Procurando Nemo é uma animação que não poderia faltar!

Procurando Dory


Procurando Dory

A peixinha Dory chamou tanto a atenção em Procurando Nemo que ganhou o seu próprio filme em 2016.

Dessa vez, ao lado de Marlin e Nemo, Dory decide se arriscar pelo oceano em busca da sua família. Eles contam também com a ajuda de três novos personagens: o polvo Hank, a baleia Bailey e o tubarão-baleia Destiny

A água nunca foi um lugar tão divertido como em Procurando Dory!

O Segredo das Baleias


O Segredo das Baleias

Esta série documental dividida em quatro episódios mostra o fascinante mundo das baleias com imagens reais captadas ao longo de três anos em 24 locais diferentes.

Prepare-se para uma jornada épica ao lado de orcas, jubartes, narvais, cachalotes e belugas com a narração de Sigourney Weaver, atriz de Avatar (2009).

O Segredo das Baleias (2021) traz ainda depoimentos de James Cameron – além de diretor de Avatar, o cineasta também é um grande explorador dos oceanos. 

Luca


Luca

Ambientada na bela Riviera italiana, a animação da Disney-Pixar acompanha as aventuras do jovem Luca durante um verão inesquecível ao lado do seu novo melhor amigo Alberto.

A dupla, no entanto, guarda um segredo: eles não são humanos e, ao entrarem em contato com a água, transformam-se em monstros marinhos

Com a trama dividida entre cenas na superfície e no mar, Luca (2021) é um filme adorável para ver com toda a família.

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