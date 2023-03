Os 6 filmes e séries para assistir com a família no Disney+

O serviço de streaming tem diversas opções que certamente vão fazer a alegria de todos dentro de casa!



Se a chegada do fim de semana, férias ou feriados virou sinônimo de não saber o que fazer para divertir todo mundo em casa, calma! O Disney+ tem opções incríveis de filmes e séries perfeitos para ver em família!

Prepare um lanche bem gostoso, acomode todo mundo no sofá da sala ou reúna a galerinha no quarto. E quanto à programação, é só dar o play no streaming do Mickey!

Veja a seguir algumas das possibilidades de diversão em família que só quem assina o Disney+ tem:









Encantada, um conto de fadas que vira realidade no Disney+





Em Encantada, de 2007, Amy Adams é Giselle, uma princesa que vive no reino mágico de Andalasia. Contudo, uma bruxa a manda para o “mundo real”, onde Giselle se encanta com as luzes de Nova York.



Enquanto ela busca seu Príncipe montado em um cavalo branco, a magia invade a cidade. E, com a ajuda de Giselle, um advogado que não acredita muito no amor verá sua vida se transformar no mais divertido conto de fadas!

No dia 18 de novembro essa história ganha uma emocionante continuação em Desencantada, que estreia exclusivamente no Disney+.









Anos Incríveis, uma série sobre o amor em família





Contada a partir da perspectiva de um menino de 12 anos chamado Dean (Elisha “EJ” Williams), Anos Incríveis, de 2021, é o reboot do clássico de mesmo nome, sucesso dos anos 1980.

Com a sabedoria da idade adulta, ele revisita as lembranças de seu passado,nos anos 1960, com episódios cheios de humor e esperança nos quais ele aprende o valor da amizade e do amor em família.









Zootopia, um filme de animação que vai agradar a todas as idades





Crianças, adultos e adolescentes vão querer se mudar para Zootopia! Esta animação de 2016 mostra uma agitada metrópole habitada por mamíferos de todos os tamanhos e tipos.

No entanto, Judy Hopps, uma sagaz coelha policial, se vê obrigada a unir forças com uma esperta raposa chamada Nick Wilde para desvendar uma terrível conspiração que se espalha pela cidade.

Não perca também as novas e hilárias aventuras de alguns dos mais divertidos personagens de Zootopia na série especial Zootopia+, que acaba de estrear no serviço de assinatura.









Homem-Aranha – Ação Sem Limites, uma série para as famílias fãs de aventura





Se em casa todo mundo é fã de ação e super-heróis, nada como contar com o amigo da vizinhança: o Homem-Aranha! Nesta série animada, todos pensam que Peter Parker morreu após salvar uma vida em um incêndio.

No entanto, ele aproveita a oportunidade para embarcar em uma importante missão. A tarefa? Resgatar John Jameson na Contra-Terra.









Abracadabra 2, um clássico que marcou gerações





As irmãs Sanderson estão de volta para tocar o terror em Salem na noite de Halloween no recém-lançado Abracadabra 2! Junte-se à Bette Midler, Kathy Najimy e Sarah Jessica Parker, ou melhor, Winifred, Mary e Sarah Sanderson em mais uma noite de aventuras!

E quem quiser fazer uma maratona unindo diversão e nostalgia, aproveite para assistir também a Abracadabra, o clássico filme de 1993, e descobrir como as irmãs Sanderson se tornaram tão temidas em Salem.









A Família Radical, o nome dessa série já diz tudo!





Nesta divertida série animada, Penny é uma típica jovem negra enfrentando os desafios normais da adolescência. O problema é que sua família pirada deixa tudo mais difícil – e infinitamente mais divertido!

E sua busca pelo equilíbrio entre casa, escola e vida social fica ainda mais complicada com a presença de amigos como a atrevida Dijonay, e da rival LaCienega Boulevardez.

As aventuras de Penny se estendem na continuação da série, A Família Radical: Maior e Melhor.