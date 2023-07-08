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NOVIDADES DISNEY+

Os 6 filmes e séries para curtir neste fim de semana de 8 e 9 de julho no Disney+

8 de julho de 2023
8 de julho de 2023

Confira uma seleção divertidíssima de boas produções para ninguém mais perder tempo zapeando no streaming!


Julho chegou e a garotada está em casa de férias escolares! Nada melhor do que fazer uma sessão de cinema em família, certo? Ou fazer aquela maratona de séries com os amigos! 

Seja como for, o catálogo do Disney+ tem sempre as melhores opções para todos os gostos e idades para curtir muito também no final de semana.

Do romance à ação, passando pelo suspense e aventura, o streaming traz filmes e séries que são sucesso de público e de crítica. Em dúvida sobre qual vai ser o próximo play? Então confira algumas dicas a seguir:

Fim de semana no Disney+: filmes

Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida

Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida


Com o sucesso de Indiana Jones e a Relíquia do Destino nos cinemas de todo o Brasil, nada como conhecer – ou revisitar – o primeiro filme da franquia, lançado em 1981: Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida

No longa, Indiana Jones (que eternizou Harrison Ford) precisa impedir que a Arca da Aliança caia em mãos erradas.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania


 No mais novo filme do Homem-Formiga, Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, Scott Lang/Homem-Formiga (Paul Rudd) e Hope van Dyne/Vespa (Evangeline Lilly) se unem aos pais de Hope, Hank Pym (Michael Douglas) e Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer), bem como a filha de Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton).

Neste filme de 2023, que inicia a Fase 5 da Marvel, o grupo se vê explorando o Reino Quântico, interagindo com novas criaturas estranhas e embarcando em uma aventura que os levará além dos limites.

Divertida Mente

Divertida Mente 


No longa de animação da Disney em parceria com a Pixar, Divertida Mente, é a cara das férias, não é mesmo? Então você precisa conhecer a história da jovem Riley

Conforme ela e suas emoçõesAlegria, Medo, Raiva, Nojinho e Tristeza – se esforçam para adaptar-se à uma nova vida, uma enorme agitação toma conta da central de controle em sua mente.

Fim de semana no Disney+: séries

Invasão Secreta

Invasão Secreta


A nova série dos Estúdios Marvel, Invasão Secreta, já está com 3 de seus 6 episódios disponíveis. A produção acompanha Nick Fury (Samuel L. Jackson) em uma corrida contra o tempo para salvar a Terra de uma iminente invasão Skrull.

Com muita ação e intriga, não se deve confiar em absolutamente ninguém neste thriller de espionagem do Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

Mila no Multiverso

Mila no Multiverso

 
Mila no Multiverso é uma produção original brasileira que traz uma incrível história de ficção científica com a participação de nomes como Malu Mader em seu elenco. 

Na trama, a jovem Mila (Laura Luz) viaja pelo Multiverso em busca de sua mãe. Na jornada, ela descobre que um grupo chamado Os Operadores quer acabar com todos os universos e caberá a ela enfrentá-los para preservar a existência do Multiverso.

Zootopia+

Zootopia+ 


Retorne à agitada metrópole dos mamíferos de Zootopia na divertida série de curtas Zootopia+, que mergulha mais fundo na vida de alguns dos personagens mais intrigantes do longa-metragem vencedor do Oscar®.

Não perca as hilárias aventuras de Fru Fru, a roedora fashion; Garra Mansa, o guepardo policial da DPZ que adora doces; e Flecha, a sorridente preguiça cheia de surpresas!

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